۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

وزیر جهاد کشاورزی: برنج داخلی مشمول قیمت گذاری نیست

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به مهر، گفت: برنج داخلی ارز ترجیحی دریافت نمی‌کند و مشمول قیمت گذاری نیست. ابزار ما فقط تامین برنج خارجی است‌ و آن را خیلی خوب تامین می کنیم.

