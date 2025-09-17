کد خبر 6592793 https://mehrnews.com/x393RP ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸ کد خبر 6592793 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸ وزیر جهاد کشاورزی: برنج داخلی مشمول قیمت گذاری نیست وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به مهر، گفت: برنج داخلی ارز ترجیحی دریافت نمیکند و مشمول قیمت گذاری نیست. ابزار ما فقط تامین برنج خارجی است و آن را خیلی خوب تامین می کنیم. کپی شد مطالب مرتبط سرشماری زنبورستانهای آذربایجانغربی از ۵ مهر آغاز می شود اولویتبندی نادرست و عدم نظارت از عوامل شکست احیای دریاچه ارومیه بازار سیب صنعتی آذربایجان غربی ساماندهی شود؛ خرید ۴۰ هزار تن محصول برچسبها وزارت جهاد کشاورزی هیئت دولت قیمت برنج
