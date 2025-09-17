وزیر جهاد کشاورزی: برنج داخلی مشمول قیمت گذاری نیست

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به مهر، گفت: برنج داخلی ارز ترجیحی دریافت نمی‌کند و مشمول قیمت گذاری نیست. ابزار ما فقط تامین برنج خارجی است‌ و آن را خیلی خوب تامین می کنیم.