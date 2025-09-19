آغاز خرید شلتوک و برنج برای ذخایر استراتژیک در گلستان

محمدرضا جامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فرآیند خرید شلتوک و برنج برای ذخایر استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان این استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این طرح در چهار کارخانه شالیکوبی تعاون روستایی گلستان اجرا می‌شود، هدف اصلی آن را حمایت از شالیکاران و تأمین برنج مورد نیاز مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

جامی افزود: برنج خریداری شده با قیمت مصوب از کشاورزان خریداری و پس از آن در انبارهای دولتی به عنوان ذخایر احتیاطی نگهداری می‌شود تا در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: این اقدام در راستای تضمین امنیت غذایی و پایداری بازار برنج استان گلستان انجام می‌شود.