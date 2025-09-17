پرسنل اورژانس ایثارگران خط مقدم نجات جان مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی بعد از ظهر چهارشنبه در آئینی به مناسبت روز ملی اورژانس و فوریت‌های پزشکی در روستای حصار شهرستان دیلم اظهار کرد: پرسنل اورژانس از ایثارگران حوزه سلامت هستند که همواره با جانفشانی و تلاش بی‌وقفه، در شرایط بحرانی و حوادث جاده‌ای در کنار مردم بوده و نقش مهمی در حفظ سلامت و نجات جان هموطنان ایفا می‌کنند.

بخشدار امام حسن افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر باید از خدمات صادقانه این عزیزان قدردانی کنیم و با حمایت‌های لازم شرایط خدمت‌رسانی بهتر آنان را فراهم آوریم.

در پایان این مراسم که با حضور سرپرست شبکه بهداشت، رئیس اورژانس شهرستان، فرمانده بسیج امام حسن، اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستای حصار برگزار شد، با اهدای لوح سپاس از زحمات پرسنل پایگاه اورژانس جاده‌ای حصار تجلیل شد.