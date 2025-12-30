بخشدار امام حسن: توجه ویژه به موضوع سلامت و محیط زیست ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی عصر چهارشنبه در نخستین نشست شورای سلامت و محیط زیست بخش امام حسن با حضور ارگان‌های مرتبط و شهرداری امام حسن و دهیاران و اعضای شورای شهر و روستاها اظهار کرد: نظر به استقرار شرکت‌های متعدد نفت و گاز در منطقه استراتژیک امام حسن همچنین جهت ارتقا شاخص‌های زیست محیطی و بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی بخش امام حسن، توجه ویژه به مقوله سلامت و محیط زیست بسیار ضروری است.

بخشدار امام حسن افزود: ارتقای شاخص‌های بهداشتی و بهبود وضعیت زیست‌محیطی از مهمترین مطالبات مردم است و باید با جدیت دنبال شود.

رضایی گفت: شورای سلامت و محیط زیست یکی از کمیته‌های مهم و اثرگذار بر زندگی مردم است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و از این پس، جلسات آن به صورت منظم برگزار و نتایج و اقدامات به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی با اشاره به بررسی موضوعات حوزه سلامت در این نشست گفت: مسائل مربوط به اورژانس، استقرار پزشک و راه‌اندازی داروخانه شبانه‌روزی در دستور کار قرار گرفت و امیدواریم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت شهرستان، این مطالبه مهم مردم به نتیجه مطلوب برسد.

رضایی ضمن تقدیر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و رئیس شبکه بهداشت شهرستان برای بازگرداندن خودروی آمبولانس بخش، بر تخصیص نیروی راننده و تکنسین برای اورژانس تأکید کرد و گفت: این موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه محیط زیست پرداخت و گفت: نظارت مستمر بر صنایع فعال در این بخش یک ضرورت جدی است و باید پایش و کنترل آن‌ها با دقت دنبال شود.

بخشدار امام حسن با قدردانی از تلاش‌های رئیس اداره محیط زیست شهرستان به عنوان تنها نیروی مستقر در این حوزه، اظهار داشت: با وجود کمبود نیروی انسانی، نظارت بر حوزه‌های انسانی، دریایی و طبیعی باید بدون وقفه انجام شود.

وی استفاده از سازمان‌های مردم نهاد را به عنوان یک فرصت برشمرد و بر فعالیت همیاران و خانه محیط زیست در بخش تاکید کرد.