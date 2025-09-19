  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

مجتمع فرهنگی‌هنری بوموسی را در طرح نشان دارکردن مالیات انتخاب کنید

بندرعباس- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در راستای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی از مؤدیان مالیاتی و مردم خواست مجتمع فرهنگی‌هنری بوموسی را در طرح نشان دارکردن مالیات انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی با تأکید بر اهمیت تامین منابع چندگانه برای تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی هنری از مردم و مؤدیان مالیاتی استان دعوت کرد تا با مشارکت در طرح ملی نشان‌دار کردن مالیات‌ها، پروژه احداث مجتمع فرهنگی جزیره ابوموسی را به عنوان اولویت خود انتخاب کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان، در این خصوص گفت: خلاقیت در رویکردهای مالیاتی و برجسته شدن نقش و نظر مالیات دهندگان گامی درست و اصولی در این مسیر است که در قالب طرح ملی نشان‌دار کردن مالیات هم هدفمند کردن منابع مالیاتی هم شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها را درپی دارد و به مردم این امکان را می‌دهد تا پروژه‌های مورد علاقه خود را انتخاب و در تکمیل آن‌ها مشارکت کنند.

وی افزود: امسال در جمع ۲۵ پروژه طرح نشان دار شدن یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فرهنگی استان هرمزگان، مجتمع فرهنگی و هنری جزیره بوموسی به ارزش ۱۱۴ میلیارد ریال قراردارد این مجتمع شامل سالن نمایش، کتابخانه عمومی، سالن چندمنظوره، نگارخانه و مرکز آموزش هنرهای بومی خواهد بود و به محلی برای برگزاری جشنواره‌ها، همایش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در جزیره تبدیل می‌شود.

جلالی عنوان کرد: تکمیل این زیرساخت مهم فرهنگی در جزیره بوموسی تأثیر بسزایی هم در ارتقای کیفیت زندگی فرهنگی و هنری مردم و گردشگران دارد هم در آموزش، شناسایی و پرورش استعدادهای هنری جوانان همچنین برگزاری رویدادهای متنوع مؤثری خواهد بود و با انتخاب این پروژه در طرح نشان دار کردن مالیات، مردم می‌توانند مالیات‌های خود را به صورت مستقیم به تکمیل این پروژه اختصاص دهند و سهمی ماندگار در این مسیر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: از تمام مؤدیان مالیاتی به ویژه دوست داران حوزه فرهنگ و هنر درخواست داریم در فرصت باقیمانده به جای پرداخت مالیات به صورت کلی و بدون اطلاع از محل هزینه‌کرد آن، به پروژه فرهنگی هنری بوموسی را انتخاب کنند و از نزدیک شاهد پیشرفت آن باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان گفت: در سال گذشته در طرح نشان دارکردن مالیات که برای اولین بار اجرا شد پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری بندعباس (فین) به ارزش ۱۰ میلیاردریال توسط مردم تامین اعتبار شد و به مردم منطقه تقدیم شده است.

