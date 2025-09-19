به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی با تأکید بر اهمیت تامین منابع چندگانه برای تکمیل زیرساختهای فرهنگی هنری از مردم و مؤدیان مالیاتی استان دعوت کرد تا با مشارکت در طرح ملی نشاندار کردن مالیاتها، پروژه احداث مجتمع فرهنگی جزیره ابوموسی را به عنوان اولویت خود انتخاب کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان، در این خصوص گفت: خلاقیت در رویکردهای مالیاتی و برجسته شدن نقش و نظر مالیات دهندگان گامی درست و اصولی در این مسیر است که در قالب طرح ملی نشاندار کردن مالیات هم هدفمند کردن منابع مالیاتی هم شفافیت در هزینهکرد مالیاتها را درپی دارد و به مردم این امکان را میدهد تا پروژههای مورد علاقه خود را انتخاب و در تکمیل آنها مشارکت کنند.
وی افزود: امسال در جمع ۲۵ پروژه طرح نشان دار شدن یکی از مهمترین پروژههای فرهنگی استان هرمزگان، مجتمع فرهنگی و هنری جزیره بوموسی به ارزش ۱۱۴ میلیارد ریال قراردارد این مجتمع شامل سالن نمایش، کتابخانه عمومی، سالن چندمنظوره، نگارخانه و مرکز آموزش هنرهای بومی خواهد بود و به محلی برای برگزاری جشنوارهها، همایشها و فعالیتهای فرهنگی در جزیره تبدیل میشود.
جلالی عنوان کرد: تکمیل این زیرساخت مهم فرهنگی در جزیره بوموسی تأثیر بسزایی هم در ارتقای کیفیت زندگی فرهنگی و هنری مردم و گردشگران دارد هم در آموزش، شناسایی و پرورش استعدادهای هنری جوانان همچنین برگزاری رویدادهای متنوع مؤثری خواهد بود و با انتخاب این پروژه در طرح نشان دار کردن مالیات، مردم میتوانند مالیاتهای خود را به صورت مستقیم به تکمیل این پروژه اختصاص دهند و سهمی ماندگار در این مسیر داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: از تمام مؤدیان مالیاتی به ویژه دوست داران حوزه فرهنگ و هنر درخواست داریم در فرصت باقیمانده به جای پرداخت مالیات به صورت کلی و بدون اطلاع از محل هزینهکرد آن، به پروژه فرهنگی هنری بوموسی را انتخاب کنند و از نزدیک شاهد پیشرفت آن باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان گفت: در سال گذشته در طرح نشان دارکردن مالیات که برای اولین بار اجرا شد پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری بندعباس (فین) به ارزش ۱۰ میلیاردریال توسط مردم تامین اعتبار شد و به مردم منطقه تقدیم شده است.
