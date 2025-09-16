مالیات مؤدیان به تأمین فضاهای آموزشی دانشگاه بجنورد اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه بجنورد، عبدالله خوشنودی عنوان کرد: با توجه به نشان‌دار شدن پروژه «دانشکده فنی و مهندسی» که بخشی از طرح «تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی» دانشگاه بجنورد است، مؤدیان مالیاتی می‌توانند بر مبنای آئین‌نامه اجرایی «نشان‌دار کردن مالیات‌ها»، سهم مالیاتی خود را مستقیماً به این پروژه اختصاص دهند.

وی افزود: انتخاب طرح تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه بجنورد و پروژه تکمیل دانشکده فنی و مهندسی، با هدف تکمیل ظرفیت‌های علمی استان خراسان شمالی صورت گرفته است و اختصاص مالیات پرداختی مؤدیان به این طرح، علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های علمی استان، باعث افزایش رضایت مؤدیان نیز می‌شود.

مدیربرنامه و بودجه دانشگاه بجنورد تاکید کرد: مالیات پرداختی، به صورت مستقیم در مسیر پیشرفت استان و تأمین زیرساخت‌های آموزشی مورد نیاز دانشجویان هزینه خواهد شد.

وی با مشارکت از همه فعالان اقتصادی و مؤدیان حقیقی برای مشارکت در این طرح گفت: همه مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir نسبت به انتخاب «طرح تأمین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه بجنورد با کد طرح ۱۱۴۰۱۹۶۶۰۰۲۶» اقدام کنند.