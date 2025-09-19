دریافت 8 MB کد خبر 6594707 https://mehrnews.com/x394FS ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲ کد خبر 6594707 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲ ساروی به یک قدمی طلا رسید هادی ساروی در نیمه نهایی با نتیجه ۳-۱ مقابل ماسکوویچ از بلاروس به پیروزی رسید و راهی فینال شد. کپی شد مطالب مرتبط شانس مدال برنز برای دانیال سهرابی زنده شد قدرشناسی مشهدی ها از یک قهرمان تصاویری از مراسم استقبال از نائب قهرمان کشتی؛احمد محمدنژادجوان برچسبها کشتی فرنگی فدراسیون کشتی مسابقات قهرمانی جهان تیم ملی کشتی فرنگی ایران جام جهانی کشتی فرنگی محمدهادی ساروی
نظر شما