دریا به کام صیادان بوشهری؛ میزان صید میگو ۵۸ درصد افزایش یافت

خبرگزاری مهر، گروه استانها- حامد عرب زاده: فصل صید میگو در آبهای خلیجفارس استان بوشهر به پایان رسید و صیادان این استان موفق شدند بیش از دو هزار تن میگو صید کنند. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۵۸.۱ درصدی را نشان میدهد و کارشناسان آن را نشانهای از بهبود شرایط زیستی و مدیریت مطلوبتر منابع آبزی میدانند.
استان بوشهر به واسطه داشتن طولانیترین مرز دریایی با خلیجفارس و برخورداری از زیستگاههای ارزشمند آبزی، همواره جایگاه ویژهای در صید و تکثیر میگو داشته است. هر ساله با آغاز فصل صید، هزاران صیاد بوشهری از بنادر و اسکلههای محلی به دریا میروند و با بهرهگیری از شناورهای صنعتی و سنتی، بخش بزرگی از نیاز بازار داخلی و حتی صادراتی کشور را تأمین میکنند.
کارشناسان معتقدند شرایط طبیعی این استان، همچون دمای مناسب آب، بسترهای گلآلود و وجود مواد غذایی غنی، محیطی ایدهآل برای تکثیر و رشد میگو ایجاد کرده است. این ظرفیت نهتنها ضامن پایداری معیشت صیادان محلی است، بلکه میتواند بوشهر را به یکی از قطبهای صادراتی میگو در خاورمیانه تبدیل کند.
بهبود شرایط ذخایر میگو
کارشناس شیلات و آبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش صید نشاندهنده بهبود شرایط ذخایر میگو و مدیریت بهتر فصل صید است. بوشهر با زیستگاههای غنی خود قلب تپنده صید میگو در کشور به شمار میرود و هزاران خانواده از این طریق امرار معاش میکنند.
حمیدرضا فرهمند افزود: رشد صید علاوه بر ارتقای درآمد صیادان، صنایع وابسته مانند بستهبندی و صادرات را فعالتر کرده است. این موفقیت میتواند به توسعه بازارهای بینالمللی و ارزآوری بیشتر برای کشور نیز کمک کند.
فرهمند تأکید کرد: با رعایت اصول صید پایدار، مدیریت علمی و جلوگیری از صید غیرمجاز، بوشهر میتواند جایگاه خود را بهعنوان قطب صید و صادرات میگو در خلیجفارس حفظ کند و نسلهای آینده نیز از این منابع بهرهمند شوند.
جهش در صید و دلایل آن
رشد ۵۸ درصدی صید امسال نسبت به سال گذشته، به گفته کارشناسان، نتیجه مجموعهای از عوامل مثبت است. بهبود وضعیت ذخایر میگو در زیستگاهها، اجرای دقیق زمانبندی برای آغاز و پایان فصل صید، همراهی بیشتر صیادان با سیاستهای شیلات، و همچنین بهکارگیری تجهیزات و روشهای مدرن از جمله عواملی هستند که این افزایش را رقم زدهاند.
از سوی دیگر، برنامهریزی منسجم برای جلوگیری از صید بیرویه و کنترل فعالیت شناورها سبب شد علاوه بر رشد کمی صید، کیفیت محصول نیز به سطح مطلوبتری برسد. این موضوع بازارپسندی میگوهای بوشهر را در داخل کشور و در بازارهای صادراتی بیشتر کرده است.
به گفته مدیرکل شیلات استان بوشهر، زمان صید میگو در سواحل استان بوشهر از ۱۱ مرداد تا ۲۴ شهریورماه تعیین شده بود و در این مدت حدود یکهزار فروند قایق و لنج با مشارکت هفت هزار صیاد در فعالیتهای صیادی حضور داشتند.
وی افزود: مدت زمان صید میگو در استان بوشهر ۴۵ روز بود و طی این مدت صیادان موفق به صید دو هزار و ۱۵۴ تن میگو شدند که شامل یکهزار و ۷۱۸ تن میگو صورتی و ۴۳۶ تن میگو سرتیز میشود.
عقیل امینی افزایش میزان صید نسبت به سال گذشته را مورد تأکید قرار داد و گفت: میزان صید در دوره مشابه سال قبل هزار و ۳۶۲ تن بود و این رشد نشاندهنده مدیریت مؤثر فصل صید و بهبود شرایط ذخایر میگو است.
امینی به تفکیک شهرستانها نیز اشاره کرد و افزود: شهرستان بوشهر با صید ۹۵۵ هزار کیلوگرم، معادل ۴۴.۳۶ درصد از کل صید استان در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، شهرستان تنگستان با ۵۰۵ هزار کیلوگرم، دیر با ۲۸۹ هزار کیلوگرم، کنگان ۱۱۶ هزار کیلوگرم، گناوه ۳۶ هزار کیلوگرم، دشتی ۲۱ هزار کیلوگرم و عسلویه ۱.۷ تن میگو صید کردهاند.
وی دلیل افزایش صید امسال را مجموعهای از عوامل زیستمحیطی، مدیریتی و اقلیمی دانست و تصریح کرد: اجرای دو دوره ۱۰ روزه دریابست در سال جاری نقش مهمی در تقویت زیستگاه آبزیان، به ویژه میگو، داشت. همچنین برخورد قاطع با صیادان متخلف و توقیف شناورها و ادوات صید ممنوعه خارج از فصل به حفظ مولدین و افزایش جمعیت میگو کمک کرد.
امینی در ادامه خاطرنشان کرد: شرایط اقلیمی مناسب، شامل دمای مطلوب آب و بارندگی کافی در فصل تکثیر و رشد میگو، از دیگر عوامل مؤثر در افزایش زادآوری و رشد جمعیت میگو در استان بوشهر بود.
صید میگو نهتنها یک فعالیت سنتی در بوشهر است، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد دریامحور استان شناخته میشود. هزاران خانواده صیاد معیشت خود را از این راه تأمین میکنند و افزایش میزان صید به معنای رونق زندگی این خانوارهاست. افزون بر آن، صنایع وابسته همچون کارگاههای بستهبندی، سردخانهها و شرکتهای صادراتی نیز از این رشد منتفع شده و فرصتهای تازهای برای اشتغال جوانان ایجاد کردهاند.
رشد تولید همچنین میتواند امکان حضور پررنگتر ایران در بازارهای منطقهای و جهانی را فراهم کند. میگو به عنوان یکی از محصولات پرتقاضا در عرصه صادرات آبزیان، جایگاهی ویژه دارد و توسعه صادرات آن میتواند ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه داشته باشد.
رعایت اصول صید پایدار
کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صید میگوی امسال باعث افزایش مستقیم درآمد خانوادههای صیاد شده و صنایع وابسته مانند سردخانهها، بستهبندی و صادرات فعالتر شدهاند. این رشد اقتصادی فرصت مناسبی برای تقویت بازارهای داخلی و صادراتی استان ایجاد کرده است.
کیانوش صادقی افزود: با توجه به افزایش تولید و توسعه زیرساختهای صادراتی، استان بوشهر میتواند جایگاه خود را به عنوان قطب صید میگو در خلیجفارس تثبیت کند. رعایت اصول صید پایدار و مدیریت علمی فعالیتهای صیادی، ضامن ادامه این موفقیت اقتصادی در سالهای آینده خواهد بود.
ضرورت رعایت اصول صید پایدار
در کنار همه دستاوردها، موضوع صید پایدار همچنان یکی از دغدغههای جدی کارشناسان است. تجربههای گذشته نشان داده فشار بیش از اندازه بر ذخایر میتواند چرخه تکثیر و بازسازی طبیعی میگو را مختل کند و به کاهش ذخایر در زیستگاهها بینجامد.
به همین دلیل، شیلات بوشهر طی سالهای اخیر با اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر، مدیریت آغاز و پایان فصل صید را در دستور کار قرار داده است. رعایت این سیاستها از سوی صیادان، ضامن استمرار منابع طبیعی و آینده این صنعت خواهد بود.
کارشناس محیط زیست و منابع آبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ادامه برداشت بیرویه میگو میتواند چرخه تکثیر و رشد طبیعی جمعیت این گونه را مختل کند. رعایت زمانبندی دقیق فصل صید، استفاده از ادوات مجاز و جلوگیری از صید غیرمجاز نقش کلیدی در حفظ ذخایر میگو دارد.
سارا مرادی افزود: برنامههای دریابست و محدودیتهای زمانی در صید، علاوه بر حفاظت از زیستگاههای میگو، به صیادان کمک میکند تا در درازمدت از منابع پایدار بهرهمند شوند و فرصت ادامه فعالیت اقتصادی و صادرات نیز فراهم شود.
پایان فصل صید میگو در بوشهر اگرچه به معنای پایان ماهها تلاش صیادان است، اما فرصتی برای برنامهریزی سالهای آینده نیز محسوب میشود. کارشناسان بر این باورند که سرمایهگذاری در شیوههای نوین تکثیر و پرورش میگو، مقابله با صید غیرمجاز، توسعه زیرساختهای صادراتی و آموزش صیادان در زمینه بهرهگیری از روشهای پایدار میتواند آیندهای روشن برای این صنعت رقم بزند.
استان بوشهر با دارا بودن ظرفیتهای ویژه طبیعی و انسانی، همچنان میتواند جایگاه نخست خود را در صید میگو در خلیجفارس حفظ کند و سهم بیشتری از بازار جهانی آبزیان را به دست آورد.
