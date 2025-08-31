به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اجرای طرح پایلوت کنترل بیماری AHPND که به ابتکار ادارهکل دامپزشکی استان بوشهر در سایت پرورشی بردستان آغاز شده است، نشست مشترک مدیرکل شیلات استان بوشهر و رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر برگزار شد.
این نشست در ادامه سلسله جلسات و هماهنگیهای مشترک مدیرکل دامپزشکی استان و مدیرکل شیلات بوشهر برای پیشبرد اهداف پایلوت انجام گرفت. *بررسی هماهنگی پرورشدهندگان با دستورالعملها
در این نشست، میزان انطباق فعالیتهای پرورشدهندگان با دستورالعملهای فنی و مصوبات تخصصی بررسی شد. ادارهکل دامپزشکی استان به عنوان متولی اصلی کنترل و پیشگیری از بیماریهای آبزیان، بر اجرای دقیق الزامات بهداشتی و پایش مستمر تأکید کرد. در مقابل، ادارهکل شیلات استان نیز بر سیاستگذاری کلان، حفاظت از منابع و پایداری بهرهبرداری از مزارع پرورشی تأکید نمود.
بازدید میدانی و گفتگو با پرورشدهندگان
پس از برگزاری جلسه، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر و معاون آبزیپروری ادارهکل شیلات استان بوشهر از مزارع سایت بردستان بازدید کرده و در گفتگوهای مستقیم با پرورشدهندگان، نکات فنی، مدیریتی و بهداشتی مورد نظر را یادآور شدند.
طرح پایلوت کنترل بیماری AHPND در بردستان به عنوان ابتکار دامپزشکی استان بوشهر، با همراهی و هماهنگی مستمر ادارهکل شیلات، به الگویی نوین در مدیریت علمی بیماریها و بهرهبرداری پایدار از منابع آبزی تبدیل شده است. این همافزایی میتواند تجربهای موفق برای سایر نقاط کشور نیز باشد.
