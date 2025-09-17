به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: فصل صید میگو در آب‌های استان بوشهر از تاریخ ۱۱ مردادماه آغاز و در ۲۴ شهریورماه به پایان رسید و در این بازه زمانی ۴۵ روزه، در مجموع ۲ هزار و ۱۵۴ تن میگو توسط شناورهای قایق و لنج صید شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: از این میزان، یک‌هزار و ۷۱۸ تن میگوی صورتی و ۴۳۶ تن میگوی سرتیز بوده است.

وی گفت: مقایسه این آمار با دوره مشابه سال گذشته که هزار و ۳۶۲ تن بود، نشان‌دهنده افزایش ۵۸/۱ درصدی صید میگو در استان است.

وی بیان کرد: مجموع کل صید استان در این فصل ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۷۴۴ کیلوگرم گزارش شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر درباره عوامل این رشد قابل توجه توضیح داد: این افزایش ناشی از مجموعه‌ای از عوامل زیست‌محیطی، مدیریتی و اقلیمی است.

وی ادامه داد: از جمله اجرای دو دوره ۱۰ روزه دریابست در سال جاری بمنظور کاهش فشار صیادی و فراهم شدن فرصت رشد و تکثیر لاروها و برخورد قاطع نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان با همکاری نیروهای دریابانی و نیروی دریایی سپاه با صیادان متخلف و توقیف شناور و ادوات صید ممنوعه خارج فصل از آنها، حفظ مولدین و فراهم شدن فرصت تکثیر و بازسازی ذخایر در فصل گذشته که موجب تقویت جمعیت میگو و افزایش توان بازتولید آن‌ها شد.

وی ادامه داد: رعایت استانداردهای ادوات صیادی و جلوگیری از استفاده از ابزارهای مخرب، نقش مهمی در کاهش تلفات غیرهدف و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی داشته و استفاده از ادوات قانونی، بهره‌برداری پایدارتر از منابع را فراهم کرده است و از سوی دیگر، شرایط اقلیمی مساعد شامل دمای مناسب آب و بارندگی کافی در فصل تکثیر و رشد میگو، موجب افزایش زادآوری، رشد و بقای لاروها شد.

امینی در پایان گفت: همکاری بهره‌برداران و صیادان با شیلات، یگان حفاظت منابع آبزیان و دیگر نهادهای ذی‌ربط در کنار افزایش نظارت و برخورد با صید غیرمجاز و تخلفات صیادی، باعث شد بهره‌برداری از منابع به شکل قانونمند، کنترل‌شده و علمی انجام شود.

وی بیان کرد: مجموع این عوامل هم‌افزا، منجر به افزایش کمی و کیفی صید شد که علاوه بر ارتقای معیشت صیادان و بهره‌برداران، تقویت امنیت غذایی، رونق اقتصادی منطقه و پایداری ذخایر آبزیان را در پی داشته و نشان‌دهنده موفقیت برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی در حوزه شیلات استان بوشهر است.