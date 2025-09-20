به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت یکهزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در معاونت همکاریهای توسعه علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، حسین دیوسالار، معاون علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به قطعنامه صادر شده در پنجاهویکمین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی با موضوع «دنیای در حال تحول» که در ترکیه برگزار شد، گفت: به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۴۴۷ هجری قمری بهعنوان سال گرامیداشت یکهزار و پانصدمین سالگرد ولادت حضرت رسول اکرم (ص) اعلام شد. بر این اساس، از دولتهای عضو خواسته شد تا فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و علمی خود را برای این مناسبت خجسته سازماندهی کنند.
وی افزود: طبق مصوبه هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه ستاد بزرگداشت یکهزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر با تشکیل کارگروههای تخصصی، پیگیری این موضوع را بر عهده گرفته است. کارگروه دیپلماسی و ارتباطات اسلامی این ستاد نیز به ریاست وزارت امور خارجه و دبیری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وظیفه هماهنگی و سازماندهی برنامههای علمی و فرهنگی خارج از کشور را بر عهده دارد.
دیوسالار ادامه داد: بر این اساس، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بهمنظور همافزایی ظرفیتهای خود در پاسداشت این رویداد مهم، اقداماتی نظیر برپایی باشکوه برنامههای هفته وحدت در نمایندگیهای فرهنگی را دنبال کرده و مقرر شد ادارات تخصصی سازمان، برنامهها و فعالیتهای خود در سال جاری را با رویکرد بزرگداشت پیامبر اکرم (ص) سازماندهی و اجرا کنند.
وی در ادامه، سیاستها و رویکردهای ستاد بزرگداشت در این سال را در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشریح کرد و گفت: در سال جاری، برخی برنامههای مصوب نمایندگیهای فرهنگی ایران در خارج از کشور با تمرکز بر بزرگداشت این مناسبت دنبال خواهد شد. وی همچنین از اقدامات انجامشده در نمایندگیهای فرهنگی خارج از کشور طی هفته وحدت قدردانی کرد و بر پیگیری مطالبه رئیس سازمان در زمینه برنامههای مرتبط با پیامبر اکرم (ص) تأکید ورزید.
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی ضرورت ایجاد اتاق فکر و برگزاری جلسات ایدهپردازی را برجسته کرد و از مطالبات کلیدی رئیس سازمان، از جمله راهاندازی سامانههای تخصصی با موضوع پیامبر اعظم (ص)، ایجاد دانشنامه مجازی با مشارکت نهادهای بومی و انتشار آثار فاخر برای معرفی شخصیت پیامبر مطالبی را ارائه کرد.
در این جلسه، تصمیماتی اتخاذ شد که شامل ارسال برنامههای اجرایی از سوی واحدهای تخصصی سازمان به دبیرخانه ستاد در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، برگزاری چندین نشست بینالمللی با محوریت پیامبر اکرم (ص)، اجرای پروژههای مشترک میان ادارات تخصصی سازمان، کنشگری مؤثر در فضای مجازی، تدوین چند کلانپروژه با همافزایی نهادهای فرهنگی کشور، و طراحی لوگوی بینالمللی ویژه این مناسبت میشود.
همچنین در این جلسه، ادارات کل و مرکز تخصصی حاضر در جلسه از جمله ادارات کل ایرانیان خارج از کشور، همکاریهای علمی و دانشگاهی، فضای مجازی و رسانه، زنان و خانواده، همکاریها و تنظیم گری صادرات فرهنگی، مرکز بین المللی تبلیغ، مرکز گفتوگوی ادیان، انتشارات بین المللی الهدی و … نیز برنامهها و پیشنهادات خود را تشریح کردند.
