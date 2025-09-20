  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

وقوع نادرترین رویداد گردوغبار در کشور؛ هشدار برای در ۳ استان

سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در یکی از کم‌سابقه‌ترین رخدادهای گردوغبار ایران، اغلب کانون‌های داخلی کشور به‌ویژه در مرکز ایران فعال شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در شرایطی عجیب، تالاب صالحیه که پیش‌تر فقط بر تهران و کرج اثر می‌گذاشت، این بار قزوین و حتی گیلان را نیز تحت تأثیر قرار داد.

کانون‌های متعددی در استان‌های البرز، اصفهان، همدان و مرکزی فعال شدند و بخشی از گردوغبار تولیدی شب گذشته به تهران نیز رسید. این رخداد، فرضیه قدیمی مبنی بر «بی‌اثر بودن کانون‌های داخلی» را به‌طور جدی رد کرد.

هم‌زمان، کانون‌های سوریه و عراق نیز فعال شدند که علاوه بر شمال‌غرب کشور و تا شهر رشت را تحت تأثیر قرار دادند، سپس با تغییر مسیر به سمت جنوب‌شرق، به سمت البرز و تهران حرکت کردند.

در حال حاضر، گردوغبار موجود ترکیبی از منشأهای خارجی (فرامرزی) و کانون‌های داخلی است که نشان‌دهنده پیچیدگی الگوهای گردوغبار کشور است.

با ادامه این رویداد متاسفانه به نظر می‌رسد امروز و امشب هم در قزوین، تهران و کرج گردوغبار شدید مشاهده شود.

