به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایران نوشت: چند روز دیگر سر و کله کودکانی که کولههای سنگین به دوش دارند در کوچه و خیابانهای شهر پیدا میشود. کولههای بزرگ و سنگینی که ممکن است هیچ همخوانیای با استخوانبندی، سن و سال و جثه کودکان نداشته باشد. درد کمر، کتف و ستون فقرات در دانشآموزان یکی از نشانههای استفاده از کولهپشتی غیراستاندارد و سنگین است. وقتی کولهپشتی سنگین باشد، کودک بیش از حد کمر را قوسدار کرده یا سر و تنه را به جلو خم میکند تا بتواند وزن آن را تحمل کند. علاوه بر این ممکن است پشت کودک بیش از حد به عقب کشیده شده و گودی کمر او زیاد شود. بنابراین به علت باز بودن صفحات رشد، وضعیت بدنی او به شکل نامناسبی تغییر میکند.
با این اوصاف تعداد دانش آموزانی که با کولههای سنگین و نامناسب و با حالتی خمیده راهی مدرسه میشوند، کم نیست. این وضعیت فشار نامتعارفی به ستون فقرات، عضلات پشت و شانه آنها وارد میکند که در بلندمدت میتواند منجر به ناهنجاریهای قامتی مانند قوز پشت، انحنای غیرطبیعی ستون فقرات و کمردردهای مزمن شود.
دکتر احمد موذنزاده، نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران با تأیید این موضوع درباره کیف و کولهپشتی مناسب برای دانشآموزان میگوید: «توصیه میشود کیف مدرسه کودکان به شکل کولهپشتی باشد. کولهپشتیای که از هر دو سمت روی ستون فقرات تنظیم شود و میزان ارتفاع کیف هم از ستون فقرات کودک پایینتر نباشد، یعنی اندازه کولهپشتی از شانهها تا انتهای کمر باشد؛ همچنین اندازه و ارتفاع آن نباید خیلی بلند باشد و حتماً باید بندهای آن کامل روی کمر و کتف کودک تثبیت شود و فاصله زیادی با کمر نداشته باشد. کولهپشتیهایی که بندهای باریک دارند فشار زیادی به شانههای کودک وارد میکنند، بنابراین بند استاندارد باید بین پنج تا هفت سانتیمتر باشد. همچنین بهتر است کوله، بندی در کمر داشته باشد تا روی کمر کودک قفل شود و حین راه رفتن مدام به کمر کودک ضربه وارد نکند.»
توجه ویژه به عرض و طول کولهپشتی
وزن کولهپشتی یا کیف دانشآموزان هم مورد دیگری است که باید به آن توجه شود. او درباره وزن مناسب کولهپشتی برای دانشآموزان توضیح میدهد: «میزان وزن کولهپشتی نباید بیشتر از ۱۰ درصد از وزن بدن کودک باشد. همچنین کیف نباید بسیار سنگین باشد تا در بلندمدت به کمر و کتف دانش آموز آسیب وارد کند.»
نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران با اشاره به محتویات اضافه کولهپشتی میگوید: «این روزها وسایل و لوازم تحریر کودکان، بسیار متنوع و حجیم شدهاند، به همین دلیل فضای بسیاری از کیف یا کولهپشتی را اشغال میکنند. پدر و مادرها باید توجه داشته باشند کودکان باید ۹ ماه این وسایل را حمل کنند و نباید به علت زیاد بودن وسایل، کیف نامناسب و بزرگتر از جثه دانش آموز برایش انتخاب کنند تا وسایلش را جا دهد، بلکه باید با انتخاب لوازم و تحریر مناسب و کمحجم، کولهای مناسب با وزن فرزندشان برای شروع مدارس آماده کنند. همچنین کیف و کولهپشتیای برای کودکان مناسب است که پشت آن نرم و دارای بالشتک بوده و در ناحیه کمر برجستگی نرمی داشته باشد تا از تشدید گودی کمر جلوگیری کند، همچنین ابعاد و اندازه کوله باید متناسب با قد دانشآموز انتخاب شود. یعنی عرض کوله نباید از عرض بدن کودک بیشتر باشد و انتهای کوله نباید پایینتر از گودی کمر قرار بگیرد.»
کوله روی یک شانه قرار نگیرد
کولهپشتی نامناسب حتی ممکن است به رشد کودک هم آسیب بزند. دکتر موذنزاده با بیان اینکه در سنین کودکی و نوجوانی غضروف رشد در ستون فقرات باز است، میگوید: «کودکان مدرسهای در سنین رشد قرار دارند و نباید فشاری حتی از طریق کولهپشتی به آنها وارد شود. بسیاری از دانش آموزان کولهپشتی را روی یک شانه قرار میدهند که کار اشتباهی است و به مرور زمان باعث فشار نامتقارن به ستون فقرات میشود.»
نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران با بیان اینکه استفاده نامناسب از کولهپشتی میتواند آسیب به کتف و ستون فقرات دانش آموز را تشدید کند، توضیح میدهد: «یکطرفه استفاده کردن از کوله انحراف جانبی در بدن فرد ایجاد میکند، همچنین فشار زیاد به غضروف رشد و عضله، یکی دیگر از آسیبهای استفاده نادرست از کوله است که منجر به گرفتگی عضله میشود. این آسیبها در بلندمدت میتواند عوارضی مثل درد ناحیه کمر و محدودیت حرکتی برای دانش آموزان ایجاد کند. با رعایت نکاتی که گفته شد، میتوان از بروز آسیبهای جبرانناپذیر به بدن دانش آموز جلوگیری کرد تا سالهای تحصیلی برای فرزندانمان به دور از درد و خستگی و آسیبهای جسمانی باشد.»
