محسن صحرانورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌ دنبال مشاهدات میدانی، برخی گزارشات واصله و همچنین مراجعه‌ برخی دانش‌آموزان با عوارض مرتبط با ستون فقرات به مراکز درمانی، انجمن علمی فیزیوتراپی استان بوشهر با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وزن کیف‌های دانش‌آموزان مقطع دبستان و تجاوز آن از حد استاندارد (۱۰ درصد وزن دانش‌آموز)، بررسی فوری و جدی این موضوع را خواستار است.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی استان بوشهر تصریح کرد: بیان این مساله بارها از کانال های مختلف صورت گرفته اما متاسفانه هیچ خروجی مفیدی نداشته است.

فشار مداوم بر ستون فقرات

وی گفت: نکته‌ قابل تأمل از منظر علمی آن است که فشار مداوم بر ستون فقرات در سنین رشد می‌تواند منجر به ناهنجاری‌های ساختاری، عدم تعادل عضلانی، تغییر راستای طبیعی بدن، بروز دردهای مزمن در ناحیه‌ کمر، شانه و گردن شده و حتی عوارضی را به همراه داشته باشد که در بلندمدت به مشکلات جبران‌ناپذیر اسکلتی بینجامد.

وی اضافه کرد: از مسئولین محترم آموزش و پرورش، مدیران و معلمان دلسوز و همچنین والدین دانش آموزان خواستاریم که برای بررسی راه کارهای علمی و عملی اقدامات لازم را ارائه کنند چرا که ما همگی مسئول سلامتی جسمی و روحی کودکان هستیم و هرگونه کوتاهی در این مورد جبران ناپذیر است.

بازنگری در محتویات کیف

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی استان بوشهر یادآور شد: بازنگری در محتویات کیف، کاهش وسایل غیرضروری، تجمیع دفاتر کاری دانش‌آموزان و در نهایت فرهنگ‌سازی برای استفاده از کمدهای شخصی در مدارس به‌عنوان راه‌حل‌های در دسترس و سهل‌الوصول پیشنهاد می شود.

وی گفت: ما این حساسیت و هشدار را به‌عنوان دغدغه‌ای دلسوزانه و با رویکردی علمی– بهداشتی اعلام می کنیم و قطعا برعوارض بسیار خطرناک و بعضا برگشت ناپذیر این موضوع، اشراف کامل داریم.

صحرانورد یادآور شد: امید است مدیران ارشد آموزش و پرورش استان، هرچه سریعتر با عنایت ویژه به این مسأله، اقدامات مقتضی جهت صیانت از سلامت نسل آینده‌ کشور به‌عمل آید و حتی بتوان به عنوان یک الگوی موفق به سایر استان ها نیز انتقال بدهند.

وی همچنین از گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی درخواست کرد در جهت حل این مساله به عنوان یک اولویت ضرورت دار پیگیری لازم را داشته باشند.

راهکارهای مناسب

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی استان بوشهر گفت: این انجمن آمادگی کامل خود را جهت هرگونه همکاری، اعم از برگزاری جلسات علمی و توجیهی در این مورد و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان با مجموعه‌ آموزش و پرورش استان، اعلام می‌دارد.

وی چند راهکار مفید و در دسترس را جهت حل این مساله بیان کرد و افزود: تمهیدات لازم برای دانش آموزان جهت رفتن به مدرسه خرید کیف مناسب است که ارتباط مستقیمی باسلامتی دانش آموز دارد، کوله پشتی در صورت استفاده درست بهترین وسیله حمل کتاب مدرسه است به اینصورت که وزن کیف به صورت متقارن به هر دو شانه تقسیم می شود و بنابراین فرقی بین کوله پشتی یک بند دار و کیف دستی وجود ندارد و در خصوص استفاده از کوله پشتی لازم است عرض بندهای آن کمتر از ۵ سانتی متر نباشد و در بالاتر از حد مناسب قرار نگیرد و نیز روی باسن نیفتد و همچنین توسط بند سوم درناحیه کمر بسته شود.

وی ادامه داد: همچنین مدیریت در برنامه ریزی برنامه کلاسی دانش آموزان یکی از راهکارهای مهم و اساسی است که می تواند وزن قابل توجهی از کیف مدارس را کم کند بعنوان مثال دریک روز چیدمان دروس در کنار هم به گونه ای باشد که دانش آموزان کتاب و دفتر کمتری به مدرسه ببرند و همچنین تجمیع دفاتر کار دانش آموز از راه های سبک کردن کیف است که البته متاسفانه در سال های اخیر، با نیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، این مسئله رعایت نمی شود.

وی گفت: استفاده از کیف کوچک دستی جداگانه یا یک نایلون جهت قراردادن لوازمی مثل خوراکی، مداد، پاک کن و سایر لوازم مصرفی که می تواند باعث شود اولا بخشی از وزن کیف کاسته شود و نیز کودک به خاطر برداشتن لوازم کوچک و مصرفی مجبور نباشد کوله پشتی را مکررا جابجا و باز کند.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی استان بوشهر افزود: یکی دیگر از راه های عملی که در برخی از مدارس سایر استان ها به صورت کاملا واقعی به اجرا در آمده است طرح کتاب در مدرسه است که به نوبه خود در صورت قادر بودن مدارس به اجرایی کردن آن طرح قابل توجهی است.