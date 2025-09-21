۱۰۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های خراسان جنوبی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، جلسات جذب اعتبارات به ریاست استاندار یا معاون عمرانی برگزار شد.

وی بیان داشت: نتیجه این جلسات، جذب کامل اعتبارات قبل از موعد مقرر بود که اتفاقی کم‌سابقه در کشور محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش ذی‌حسابان گفت: همراهی و تلاش ذی‌حسابان در کنار هماهنگی مدیران دستگاه‌ها، کلید اصلی این موفقیت بود.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان با دقت و سرعت عمل، زمینه تسهیل جذب اعتبارات را فراهم کردند، ادامه داد: همچنین تعامل مثبت اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی باعث شد بسیاری از گره‌ها باز شود و این همکاری سازنده میان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی الگویی ارزشمند برای مدیریت مالی استان به شمار می‌رود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اضافه کرد: اعتبارات جذب‌شده تنها به پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه زمینه توسعه و ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف را نیز فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: این اعتبارات می‌تواند پشتوانه‌ای برای ایجاد اشتغال و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در استان باشد.

وی با تاکید بر اینکه مدیران همچنان اهتمام جدی برای جذب اعتبارات ملی داشته باشند، گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند مسیر توسعه خراسان جنوبی را شتاب بیشتری بخشد.

علی بهدانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی هم گفت: از مجموع ۹.۷ همت اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ابلاغی، بیش از ۶.۵ همت به ۵۹ دستگاه اجرایی استان تخصیص یافت.

وی عنوان کرد: این اعتبارات با پیگیری‌های استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی روز گذشته به صورت ۱۰۰ درصد جذب شد.

وی افزود: یک همت نیز از محل اوراق مرابحه ۱۴۰۴ و در چارچوب ظرفیت قانون بودجه ۱۴۰۴ تأمین شده است.

به گفته وی، ۸۰ درصد این مبلغ پرداخت شده و ۲۰ درصد باقی‌مانده طی روزهای آینده از سوی خزانه معین استان به حساب دستگاه‌های مشمول واریز خواهد شد.