۱۰۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های خراسان جنوبی جذب شد

بیرجند- خراسان جنوبی امسال با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی دستگاه‌ها توانست زودتر از موعد مقرر، ۱۰۰ درصد اعتبارات تملک دارایی ها را جذب کند؛ موضوعی که گامی مهم در مسیر توسعه استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، جلسات جذب اعتبارات به ریاست استاندار یا معاون عمرانی برگزار شد.

وی بیان داشت: نتیجه این جلسات، جذب کامل اعتبارات قبل از موعد مقرر بود که اتفاقی کم‌سابقه در کشور محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت نقش ذی‌حسابان گفت: همراهی و تلاش ذی‌حسابان در کنار هماهنگی مدیران دستگاه‌ها، کلید اصلی این موفقیت بود.

وی با بیان اینکه ذی‌حسابان با دقت و سرعت عمل، زمینه تسهیل جذب اعتبارات را فراهم کردند، ادامه داد: همچنین تعامل مثبت اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی باعث شد بسیاری از گره‌ها باز شود و این همکاری سازنده میان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی الگویی ارزشمند برای مدیریت مالی استان به شمار می‌رود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اضافه کرد: اعتبارات جذب‌شده تنها به پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه زمینه توسعه و ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف را نیز فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: این اعتبارات می‌تواند پشتوانه‌ای برای ایجاد اشتغال و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای در استان باشد.

وی با تاکید بر اینکه مدیران همچنان اهتمام جدی برای جذب اعتبارات ملی داشته باشند، گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند مسیر توسعه خراسان جنوبی را شتاب بیشتری بخشد.

علی بهدانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی هم گفت: از مجموع ۹.۷ همت اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ابلاغی، بیش از ۶.۵ همت به ۵۹ دستگاه اجرایی استان تخصیص یافت.

وی عنوان کرد: این اعتبارات با پیگیری‌های استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی روز گذشته به صورت ۱۰۰ درصد جذب شد.

وی افزود: یک همت نیز از محل اوراق مرابحه ۱۴۰۴ و در چارچوب ظرفیت قانون بودجه ۱۴۰۴ تأمین شده است.

به گفته وی، ۸۰ درصد این مبلغ پرداخت شده و ۲۰ درصد باقی‌مانده طی روزهای آینده از سوی خزانه معین استان به حساب دستگاه‌های مشمول واریز خواهد شد.

