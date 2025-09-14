جذب ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار تملکی مازاد بر سهمیه برای خراسان جنوبی

مرتضی ذاکریان در گفتگو با مهر، گفت: مجموع اعتبارات تملک داراییهای تخصیص یافته به استان تا کنون ۶.۵ همت بوده که ۹۴ درصد این اعتبارات جذب شده است.
وی افزود: در همین مدت، ۱۶ دستگاه اجرایی استان ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار تملکی مازاد ملی را جذب کردهاند.
به گفته وی ۳۰ دستگاه اجرایی استان نیز موفق شدهاند ۱۰۰ درصد اعتبارات خود را جذب کنند.
ذاکریان با اشاره به مانده اعتبارات بیان کرد: هماکنون ۴۲۰ میلیارد تومان در حساب دستگاهها باقی مانده که می بایست تا پایان سال مالی جذب شود.
وی تأکید کرد: جذب این اعتبارات نتیجه پیگیریهای مستمر استاندار خراسان جنوبی در وزارتخانهها و تلاش و همراهی مجموعه دستگاههای نظارتی و مدیران اجرایی استان است و نشاندهنده مدیریت صحیح منابع و برنامهریزی دقیق برای پیشبرد پروژههای توسعهای است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت : این روند موجب تسریع در اجرای پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختها و بهبود خدمات به مردم استان خواهد شد و زمینه تحقق برنامههای توسعهای سال جاری را فراهم میکند.
