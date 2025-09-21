به گزارش خبرنگار مهر، آئین نمادین نواختن زنگ جوانه‌ها به صورت استانی صبح یکشنبه در دبیرستان سپیده کاشانی دامغان برگزار شد. این مراسم با حضور مسئولان استانی و دانش‌آموزان همراه بود.

قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، در حاشیه این مراسم و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با به صدا درآمدن این زنگ، ۱۰ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز پایه هفتم در ۲۴۶ مدرسه استان تحصیل خود را آغاز می‌کنند.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید مجموعاً ۱۲۵ هزار دانش‌آموز در یک هزار مدرسه و ۵ هزار کلاس درس فعالیت آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در خصوص وضعیت نیروی انسانی نیز تصریح کرد: اگرچه در مقطع دبستان با کمبود معلم مواجه نیستیم، اما در مقاطع متوسطه اول و دوم با کسری ۱۱ هزار ساعتی نیروی آموزشی روبرو هستیم که با بهره‌گیری از نیروهای حق‌التدریس و فرهنگیان بازنشسته این کمبود جبران شده است.

شریفی با بیان اینکه «همه چیز برای آغاز سال تحصیلی مهیاست»، بر آمادگی کامل مدارس استان برای استقبال از دانش‌آموزان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، کافه کتاب دبیرستان سپیده کاشانی با دارا بودن ۹۰۰ جلد کتاب در موضوعات فرهنگی، هنری، مذهبی و یادمان شهدا به عنوان فضایی برای مطالعه و آرامش دانش‌آموزان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان افتتاح شد.