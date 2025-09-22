  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

طنین زنگ شکوفه‌ها در استان سمنان؛ سال تحصیل ۹۵۰۰ کلاس اولی آغاز شد

طنین زنگ شکوفه‌ها در استان سمنان؛ سال تحصیل ۹۵۰۰ کلاس اولی آغاز شد

گرمسار- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از طنین زنگ شکوفه‌ها در استان خبر داد و گفت: ۹ هزار و ۵۰۰ کلاس اولی، تحصیل در مدرسه را آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح دوشنبه در آئین بازگشایی مدارس به میزبانی دبستان پسرانه شاهد گرمسار از طنین زنگ شکوفه‌ها به صورت نمادین استانی در این مدرسه خبر داد و ابراز داشت: برای سال تحصیلی جدید ۹ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز کلاس اولی به مدرسه رفتند.

وی با بیان اینکه این تعداد دانش‌آموز به صورت رسمی تمرین حضور در کلاس و مدرسه را آغاز کردند، افزود: دانش‌آموزان پایه اول پس از اتمام دوره سنجش در مدارس ثبت نام و امروز راهی مدرسه شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه این استان رتبه نخست پوشش تحصیلی پایه اول را دارد، بیان داشت: ۹۹ درصد کودکان که باید کلاس اول می‌رفتند، امروز وارد مدرسه شدند.

شریفی با بیان اینکه کلاس‌های درس برای حضور دانش آموزان مهیا است، تصریح کرد: این اقدام نتیجه زحمات مدیران مدارس برای آماده سازی کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید است.

وی افزود: خوشبختانه کمبود معلم برای دانش آموزان وجود ندارد و تلاش شد تا امکانات لازم آموزشی در همه استان توزیع شود.

