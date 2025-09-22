به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح دوشنبه در آئین بازگشایی مدارس به میزبانی دبستان پسرانه شاهد گرمسار از طنین زنگ شکوفه‌ها به صورت نمادین استانی در این مدرسه خبر داد و ابراز داشت: برای سال تحصیلی جدید ۹ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز کلاس اولی به مدرسه رفتند.

وی با بیان اینکه این تعداد دانش‌آموز به صورت رسمی تمرین حضور در کلاس و مدرسه را آغاز کردند، افزود: دانش‌آموزان پایه اول پس از اتمام دوره سنجش در مدارس ثبت نام و امروز راهی مدرسه شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه این استان رتبه نخست پوشش تحصیلی پایه اول را دارد، بیان داشت: ۹۹ درصد کودکان که باید کلاس اول می‌رفتند، امروز وارد مدرسه شدند.

شریفی با بیان اینکه کلاس‌های درس برای حضور دانش آموزان مهیا است، تصریح کرد: این اقدام نتیجه زحمات مدیران مدارس برای آماده سازی کلاس‌ها در سال تحصیلی جدید است.

وی افزود: خوشبختانه کمبود معلم برای دانش آموزان وجود ندارد و تلاش شد تا امکانات لازم آموزشی در همه استان توزیع شود.