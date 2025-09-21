به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در نتیجه پیگیری و تلاش هنردوستان، هنرمندان و شاگردان زندهیاد احمد پژمان، همت مردم هنردوست شهر لار، شورای اسلامی این شهر و با هماهنگیهای دفتر امور موسیقی، انجمن موسیقی ایران و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن، پیکر زندهیاد احمد پژمان موسیقیدان ایرانی انتهای این هفته به میهن بازگردانده خواهد شد تا بدرقه پیکر او در تهران و خاکسپاریاش در شهر لار انجام گیرد.
زمان دقیق بدرقه در تهران و خاکسپاری در شهر لار متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما