  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

پیکر احمد پژمان انتهای هفته به ایران می‌آید

پیکر احمد پژمان انتهای هفته به ایران می‌آید

پیکر زنده‌یاد احمد پژمان برای تشییع و خاکسپاری انتهای این هفته به ایران بازگردانده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، در نتیجه پیگیری و تلاش هنردوستان، هنرمندان و شاگردان زنده‌یاد احمد پژمان، همت مردم هنردوست شهر لار، شورای اسلامی این شهر و با هماهنگی‌های دفتر امور موسیقی، انجمن موسیقی ایران و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن، پیکر زنده‌یاد احمد پژمان موسیقی‌دان ایرانی انتهای این هفته به میهن بازگردانده خواهد شد تا بدرقه پیکر او در تهران و خاکسپاری‌اش در شهر لار انجام گیرد.

زمان دقیق بدرقه در تهران و خاکسپاری در شهر لار متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد خبر 6596586
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها