تلاش برای بازگرداندن پیکر مرحوم پژمان؛ مدیر دفتر موسیقی توضیح داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات و تلاش های انجام گرفته برای بازگرداندن پیکر مرحوم احمد پژمان بیان کرد: زنده یاد احمد پژمان از مفاخر موسیقی کشورمان محسوب می شود که متاسفانه روز گذشته خبردار شدیم بر اثر بیماری در آمریکا دار فانی را وداع گفت. بی تردید فقدان این هنرمند تاثیرگذار برای جامعه موسیقی ایران ضایعه ای بزرگ محسوب میشود و جای خالی این هنرمند به این زودی ها پر نخواهد شد.
وی افزود: با صحبت ها و مشورت هایی که با دوستان و جامعه موسیقی داشتیم تصمیم گرفتیم تا تمام تلاشمان را برای بازگرداندن پیکر این هنرمند تاثیرگذار به میهن انجام دهیم. ما رایزنی هایی را با خانواده محترم ایشان انجام داده ایم و در تلاش هستیم تا در صورت فراهم شدن شرایط لازم، پیکر استاد احمد پژمان در اولین فرصت به ایران انتقال پیدا کند.
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در مورد محل دفن پیکر احمد پژمان عنوان کرد: البته هنوز محل دفن پیکر ایشان قطعی نشده و بدیهی است که برنامه مراسم تشییع و تعیین محل خاکسپاری استاد با صلاحدید خانواده این هنرمند و همچنین منطبق با جایگاه این هنرمند تعیین خواهد شد.
