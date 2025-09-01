تلاش برای بازگرداندن پیکر مرحوم پژمان؛ مدیر دفتر موسیقی توضیح داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات و تلاش های انجام گرفته برای بازگرداندن پیکر مرحوم احمد پژمان بیان کرد: زنده یاد احمد پژمان از مفاخر موسیقی کشورمان محسوب می ‏شود که متاسفانه روز گذشته خبردار شدیم بر اثر بیماری در آمریکا دار فانی را وداع گفت. بی ‏تردید فقدان این هنرمند تاثیرگذار برای جامعه موسیقی ایران ضایعه‏ ای بزرگ محسوب می‏‌شود و جای خالی این هنرمند به این زودی ‏ها پر نخواهد شد.

وی افزود: با صحبت ‏ها و مشورت ‏هایی که با دوستان و جامعه موسیقی داشتیم تصمیم گرفتیم تا تمام تلاش‏مان را برای بازگرداندن پیکر این هنرمند تاثیرگذار به میهن انجام دهیم. ما رایزنی ‏هایی را با خانواده‏ محترم ایشان انجام داده ‏ایم و در تلاش هستیم تا در صورت فراهم شدن شرایط لازم، پیکر استاد احمد پژمان در اولین فرصت به ایران انتقال پیدا کند.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در مورد محل دفن پیکر احمد پژمان عنوان کرد: البته هنوز محل دفن پیکر ایشان قطعی نشده و بدیهی‏ است که برنامه مراسم تشییع و تعیین محل خاکسپاری استاد با صلاحدید خانواده این هنرمند و همچنین منطبق با جایگاه این هنرمند تعیین خواهد شد.