پیکر «احمد پژمان» در لارستان فارس به خاک سپرده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید منشی از موافقت کتبی خانواده «احمد پژمان» برای خاکسپاری این استاد برجسته موسیقی کشور در شهر لار خبر داد و گفت: تمام مراحل و مکاتبات لازم در چند روز اخیر انجام شده و موضوع باقی‌مانده تأمین مالی انتقال پیکر از آمریکا به ایران است که بخشی از آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تأمین شده و بخش دیگری از آنکه حدود ۸ هزار دلار است را باید از محل نیک‌اندیشان و هنرمندان تهیه کنیم.

وی با بیان اهمیت این موضوع در اعتلا و نام‌آوری لارستان و تکریم بیش از پیش سرمایه‌های انسانی و هنرمندان ملی و بین‌المللی لارستان ادامه داد: امیدوارم با تأمین این هزینه شاهد خاکسپاری استاد پژمان در زادگاهش باشیم.

عضو شورای شهر لار تصریح کرد: برای تأمین هزینه مذکور تاکنون نشست‌هایی با مدیران دولتی و شهری برگزار و حتی مقدمات تشکیل ستاد بزرگداشت و خاکسپاری استاد پژمان هم انجام شده و امیدوارم با تأمین هزینه، این اتفاق بزرگ انجام شود.

لازم به ذکر است مرحوم احمد پژمان به دلیل خلق بسیاری از آثار ماندگار و دارای کیفیت در حوزه‌های آهنگسازی و پژوهش همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین و جریان ساز ترین هنرمندان عرصه موسیقی ایران معرفی شده است.

زنده یاد پژمان متولد ۱۸ تیر ۱۳۱۴ بود. این هنرمند در دوران دبیرستان به فراگیری ویولن نزد حشمت سنجری پرداخت و تئوری موسیقی را نیز نزد حسین ناصحی فرا گرفت.

وی در سال ۴۳ با اخذ بورسیه راهی اتریش شد و در آکادمی موسیقی وین به تحصیل آهنگسازی پرداخت. پژمان بعد از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و به عنوان آهنگساز تالار رودکی و استاد موسیقی دانشگاه تهران به کار مشغول شد.

از آثار او در این دوره می‌توان به «اپرای جشن دهقان»، «اپرای دلاور سهند» و «اپرای سمندر» اشاره کرد.

این هنرمند در سال ۱۳۵۴ برای ادامه تحصیلات در مقطع دکترای آهنگسازی راهی دانشگاه کلمبیا (نیویورک) شد. که از استادان او در این دوره می‌توان به ولادیمیر اوساچوسکی، جک بیزن و بولانت آرل اشاره کرد.

تولید چند پروژه موسیقایی ماندگار در عرصه‌های مختلف و ساخت موسیقی فیلم برای چندین اثر شاخص سینمای کشورمان تنها بخشی از فعالیت‌های مرحوم احمد پژمان را شامل می‌شود.