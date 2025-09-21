به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران به تشریح جزئیات نظارت بر سرویس‌های مدرسه‌ای و همکاری‌های لازم بین این سازمان، پلیس راهور و والدین پرداخت و با اشاره به اهمیت ایمنی و امنیت دانش‌آموزان، بر لزوم رعایت ضوابط و مقررات از سوی رانندگان و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تأکید کرد.

وی در ابتدا به نقش سامانه سپند در مدیریت و نظارت بر سرویس‌های مدرسه‌ای اشاره کرد و گفت: سامانه سپند به‌عنوان یک ابزار کارآمد، امکان بارگذاری قراردادها و مدارک رانندگان را فراهم می‌کند. همکاران ما در سازمان تاکسیرانی و پلیس راهور به‌صورت مستمر بر عملکرد سرویس‌ها نظارت دارند و تخلفات احتمالی را در هیئت‌ها و کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران افزود: باتوجه به اینکه قراردادها در سامانه سپند بارگذاری می‌شود، پرداخت‌های مالی و نرخ‌های تعیین‌شده برای سرویس‌های مدرسه به‌دقت رصد می‌شود. نرخ سرویس مدرسه بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تعیین شده و هرگونه تخلف در این زمینه مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول همچنین به نقش والدین در این فرایند اشاره کرد و گفت: والدین محترم باید اطمینان حاصل کنند که قرارداد منعقده با شرکت‌ها در سامانه سپند بارگذاری شده است. همچنین، نصب برچسب سرویس مدرسه بر روی خودروها الزامی است. این برچسب امکان دسترسی آسان به سامانه سپند را فراهم می‌کند و والدین می‌توانند شکایات، انتقادات یا پیشنهادها خود را در این سامانه ثبت کنند.

در ادامه برنامه شادی مالکی به تغییرات مثبت در نرخ کرایه سرویس‌های مدرسه اشاره کرد و گفت: امسال، میزان افزایش نرخ کرایه نسبت به سال گذشته ۳۶.۸ درصد در نظر گرفته شد. همچنین، برخی از ضرایب مانند ضریب شیب و ضریب ترافیک که در سال گذشته اعمال می‌شد، امسال حذف یا کاهش‌یافته است. این تغییرات باعث کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها برای والدین شده است.

وی افزود: در رابطه‌با ضریب امنیت، ۱۵۴ شرکت ارائه‌دهنده خدمات در سامانه سپند ثبت‌نام کردند که از این میان، ۱۲۰ شرکت احراز صلاحیت شدند. این شرکت‌ها باید تأییدیه‌های لازم را از نظر حمل‌ونقلی داشته باشند تا بتوانند خدمات سرویس مدرسه ارائه دهند.

این کارشناس بر اهمیت همکاری بین سازمان‌ها، شرکت‌های خصوصی و والدین تأکید کرد و گفت: با استفاده از فناوری و نظارت دقیق، ما تلاش می‌کنیم تا ایمنی و امنیت دانش‌آموزان را در سرویس‌های مدرسه‌ای تأمین کنیم. والدین نیز می‌توانند با رعایت نکات ذکرشده و همکاری با سازمان تاکسیرانی، در این فرایند مشارکت فعال داشته باشند.

مالکی از همه والدین و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات خواست تا با رعایت مقررات و همکاری با سازمان‌های ذی‌ربط، در تأمین ایمنی و امنیت دانش‌آموزان تلاش کنند و تأکید کرد: نظارت بر سرویس‌های مدرسه‌ای به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تخلفات احتمالی به‌سرعت رسیدگی می‌شود.