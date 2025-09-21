به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اسنپ، اسنپ با همکاری «انجمن اهدای عضو ایرانیان» طرح معافیت از پرداخت کمیسیون را برای خانوادههای اهداکنندگان عضو آغاز کرد. در طرح «اهدای عضو، یک حرکت زندگیبخش» خانوادههای اهداکنندگان عضو که در ناوگان اسنپ فعالیت میکنند به مدت ۶ ماه، از ابتدای مهر تا پایان اسفند ۱۴۰۴، از پرداخت کمیسیون معاف میشوند.
انجمن اهدای عضو ایرانیان، با بررسی مدارک لازم، خانوادههای اهداکنندهای را که در ناوگان این سامانه فعالیت دارند شناسایی و برای استفاده از طرح معافیت از پرداخت کمیسیون به اسنپ معرفی میکند.
هدف از اجرای این طرح حمایت از خانوادههای اهداکنندگان عضو و همچنین آگاهیبخشی درباره اهمیت این اقدام ارزشمند در جامعه است. خانوادههای اهداکنندگان عضو، با تصمیم به موقع در شرایط سخت، به بیماران در انتظار پیوند عضو زندگی دوباره میبخشند.
انجمن اهدای عضو ایرانیان فعالیت خود را از ۱۳۹۴ با هدف ارتقاء فرهنگ اهدای عضو، آموزش به تیمهای درمانی و جامعه، انجام طرحهای پژوهشی و حمایت از خانوادههای اهداکنندگان عضو آغاز کرده است.
این انجمن با حمایت همهجانبه از خانوادههای اهداکنندگان عضو و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی همراه آنان است. این خدمات شامل ایجاد بسته خدمات بیمهای به مدت ۳ سال، تعامل با موسسههای نیکوکاری برای ارائه خدمات حمایتی، برگزاری دورههای مواجهه با سوگ، عقد تفاهمنامه با سازمانها و ارگانها در راستای توانافزایی و ایجاد فرصت شغلی برای خانوادههای جانبخش و … است.
لحظههای سرنوشتساز در اهدای عضو
مرگ مغزی نوعی آسیب بدون بازگشت سلولی است که به دنبال عوامل متعددی مانند ضربه شدید به سر در تصادفات رانندگی، حین نزاع و سقوط از ارتفاع، غرقشدگی، مسمومیتها، عارضههای عروقی مغز و غیره رخ میدهد. این نکته قابل تامل است که مرگ مغزی مانند مرگ معمولی پایان حیات و غیرقابل بازگشت است؛ با این تفاوت که به دلیل اکسیژنرسانی مصنوعی توسط دستگاه حرکات قفسه سینه شبیه به تنفس است و ضربان قلب وجود دارد. این شرایط حداکثر تا ۱۴ روز به کمک دستگاه تداوم دارد و این تنها زمان باقیمانده برای تصمیم سرنوشتساز خانواده برای اهدای عضو است.
هر فرد دچار مرگ مغزی میتواند با اهدای ۸ ارگان حیاتی شامل ۲ کلیه، ۲ ریه، کبد، قلب، روده و لوزالمعده جان ۸ بیمار در انتظار پیوند را نجات دهد. همچنین هر فرد دچار مرگ مغزی با اهدای ۱ تا ۵۳ نسج (مانند قرنیه، دریچه قلب، تاندون و …) میتواند ۱ تا ۵۳ نفر را از زندگی با معلولیت برهاند.
هر ثانیه در این فرآیند جانبخش دارای اهمیت بالاییست. هرچه فاصله زمان اهدای عضو به لحظه تشخیص مرگ مغزی نزدیک باشد امکان پیوند تعداد بیشتری از اعضا فراهم میشود. از این رو، همراهی خانوادهها در این لحظات سرنوشتساز و رضایت به موقع آنها نقشی بیبدیل در احیای زندگی بیماران چشمانتظار ایفا میکند.
باید توجه کرد که مرگ مغزی با کما متفاوت است و تشخیص آن توسط تیم متخصص پزشکی صورت میگیرد. در شرایط کما ساختار اکثر سلولهای مغزی سالم هستند و مشکل در اختلال عملکرد سلولهاست. بیماران دچار مرگ مغزی و کما از نظر ظاهری کاملاً شبیه به یکدیگر هستند با این تفاوت که بیماری که در کماست احتمال بازگشت به زندگی را دارد ولی فردی که دچار مرگ مغزی شده به زندگی بازنمیگردد.
نیاز حیاتی به پیوند عضو
به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان، در کشورمان روزانه ۷ تا ۱۰ بیمار نیازمند پیوند به دلیل عدم دریافت به موقع عضو جان خود را از دست میدهند. با این حال سالانه حدود هزار اهدای عضو در ایران انجام میشود. براساس اعلام انجمن اهدای عضو ایرانیان شاخص تعداد سالانه اهدای عضو به ازای یک میلیون نفر جمعیت (PMP) در ابتدای فرایند اهدای عضو در ایران (۱۳۷۹) ۲/۰ بود که در پایان ۱۴۰۳ به ۹/۱۳ رسیده و رشدی ۷۰ برابری داشته است. رشد چشمگیر اهدای عضو در ایران طی سالهای گذشته موجب شده که کشورمان در این زمینه در رتبه اول در آسیا قرار گیرد.
به گزارش شبکه بینالمللی ثبت اهدای عضو و پیوند، در ۲۰۲۳ میلادی کشورهای اسپانیا، آمریکا و پرتغال به ترتیب سه کشور نخست در شاخص اهدای عضو بودند و ایران نیز رتبه سیویکم را به خود اختصاص داد.
سابقه طرحهای معافیت از پرداخت کمیسیون در اسنپ
اسنپ پیشتر نیز طرحهای مشابهی برای حمایت از کاربران راننده اجرا کرده است. در این طرحها گروههایی همچون افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، افراد مبتلا به اماس و تالاسمی به صورت دورهای از پرداخت کمیسیون معاف شدند. در ۱۴۰۳ نیز طبق گزارش عملکرد این شرکت، ۲۶ هزار و ۷۹۵ کاربر راننده از پرداخت کمیسیون معاف شدهاند. در ادامه این روند، خانوادههای اهداکنندگان عضو نیز در نیمه دوم ۱۴۰۴ مشمول این معافیت شدند.
نظر شما