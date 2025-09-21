پوستر پنجمین جشنواره امامت و مهدویت در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره امامت و مهدویت با حضور رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، سروری مجد رئیس هیئت مدیره مؤسسه امامت و مهدویت؛ با گرامیداشت یاد رئیس شهید دانشگاه آزاد طهرانچی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از رؤسای واحدهای دانشگاهی نیز حضور داشتند.

پس از رونمایی پوستر پنجمین دوره جشنواره امامت و مهدویت، رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مسئولین این دانشگاه، پوستر را امضا کردند.

گفتنی است؛ پنجمین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت امسال نیز در دو بخش دانشگاهی و دانش آموزی از ۱۳ رجب در مشهد مقدس آغاز و در سالروز ولادت حضرت ولیعصر (عج) در شهر مقدس قم به کار خود پایان می‌دهد.

این دوره از جشنواره با تمرکز بر نهج‌البلاغه و به ویژه نامه ۳۱ (نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام) فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.