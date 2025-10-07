رنجبر: جشنواره امامت و مهدویت میراث شهید طهرانچی برای دانشگاهیان 

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن رنجبر با اشاره به اینکه جشنواره امامت و مهدویت ایده و طرحی است که از سوی شهید طهرانچی با محوریت ترویج فرهنگ اهل بیت به ویژه فرهنگ مهدوی در دانشگاه آزاد اسلامی طی چند سال اخیر برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره، گامی بلند در ترویج فرهنگ مهدویت در واحدهای مختلف این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه جشنواره امامت و مهدویت طی سال های اخیر در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، ریشه دوانده و استقبال خوبی هم از آن صورت گرفته است، بیان کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب در تعریف فرهنگ فرمودند، فرهنگ به معنای هوایی است که ما در آن تنفس می‌کنیم، امیدوارم با برگزاری دوره جدید جشنواره امامت و مهدویت؛ فعالیت ها هم دانشگاه آزاد و هم سایر دستگاه هایی که در برگزاری این جشنواره همکاری دارند معطوف به ترویج فرهنگ اهل بیت شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه شاهد روند رو به رشد شرکت کنندگان در جشنواره هایی که به میزبانی واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی در قالب این جشنواره برگزار می شود هستیم، امیدوارم هر سال که این جشنواره برگزار می شود اثرات موثرتری با خود به همراه داشته باشد.

رنجبر با بیان اینکه نیاز است رشته های بیشتری به این جشنواره در دوره پنجم اضافه شود، گفت: رشته های جدیدی همچون هوش مصنوعی نیار است مورد توجه قرار گیرد و در صورت نیاز به محورهای جشنواره اضافه شود.

گفتنی است؛ پنجمین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری امامت و مهدویت امسال نیز در سه بخش دانشگاهی، دانش آموزی و آزاد از ۱۳ رجب در مشهد مقدس آغاز و در سالروز ولادت حضرت ولیعصر (عج) در شهر مقدس قم به کار خود پایان می‌دهد.