۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

«دشت شقایق‌ها» در رادیو تهران

تنظیم شنیداری رمان «دشت شقایق‌ها» نوشته محمدرضا بایرامی روی آنتن رادیو تهران رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، تنظیم شنیداریِ رمان «دشت شقایق‌ها» اثر محمدرضا بایرامی از انتشارات سوره مهر، در ۷ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای همزمان با هفته دفاع مقدس در برنامه «کتاب شب» رادیو تهران روایت می‌شود. خوانش این کتاب توسط سعید بارانی انجام شده است.

«دشت شقایق‌ها» وقایع جنگ تحمیلی را به شیوه‌ای متفاوت روایت کرده و مورد توجه منتقدان این حوزه قرار گرفته است.

برنامه «کتاب شب» رادیو تهران تا کنون طی ۳۰ سال صدها اثر مشهور ایرانی و خارجی را با صدای بهروز رضوی و شاگردان او برای علاقه مندان ادبیات داستانی بازخوانی کرده است. انتخاب و تصویب آثار برای بازخوانی در این برنامه به پیشنهاد شنوندگان رادیو و تأیید شورای نویسندگان گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران است.

عوامل برنامه کتاب شب عبارتند از: بهروز رضوی، محمدباقر رضایی، رضا قربانی، نوشین رهگذر، الهام شوقی و سعید بارانی.

این برنامه هر شب ساعت ۲۳:۳۰ تا ۲۴ روی آنتن رادیو تهران می‌رود.

عطیه موذن

