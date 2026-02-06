کوروش موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی پروژههای آماده بهرهبرداری در استان مازندران اظهار کرد: در این ایام، پروژههای متعددی در حوزه احداث و توسعه پستهای فوق توزیع و انتقال، خطوط برق، نیروگاههای مقیاس کوچک و انرژیهای تجدیدپذیر وارد مدار خواهد شد.
وی افزود: از جمله این پروژهها میتوان به احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت نور ۲ با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد تومان، افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت نوشهر از ۲۴۰ به ۲۵۰ مگاولت آمپر با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان و احداث فاز نخست پست ۶۳/۲۰ کیلوولت کتاب بابل با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان ادامه داد: احداث خطوط انتقال و فوق توزیع از دیگر برنامههای مهم این شرکت است که از آن جمله میتوان به احداث خط چهار مداره آمل ۱– محمودآباد به طول ۳۶ کیلومتر مدار، احداث خطوط ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت رویان – محمودآباد و توسعه خطوط ۶۳ کیلوولت در مناطق فریدونکنار، ساری، تنکابن و محمودآباد اشاره کرد.
موسوی با اشاره به توجه ویژه به بخش تولید برق گفت: احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و بخش خصوصی از جمله نیروگاه ۲ مگاواتی گلوگاه، نیروگاه ۷.۵ مگاواتی شهرک صنعتی ساری، نیروگاه ۸ مگاواتی کتاب بابل و همچنین احداث ساختگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی از دیگر طرحهای مهم این ایام است.
وی نصب خازنهای فشار متوسط به ظرفیت ۱۱۲ مگاوار در پستهای مختلف استان، توسعه پستهای شهرکهای صنعتی و افزایش ظرفیت پستهای موجود را از اقدامات مؤثر برای بهبود کیفیت ولتاژ و کاهش تلفات شبکه دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژهها، پایداری شبکه برق استان مازندران بهطور محسوسی افزایش خواهد یافت و بستر مناسبی برای توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه فراهم میشود.
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