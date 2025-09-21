  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

۳۲۸ برنامه فرهنگی و اجتماعی در نکا طراحی شده است

نکا - فرمانده سپاه ناحیه نکا از برگزاری بیش از ۳۲۸ برنامه فرهنگی، اجتماعی و نظامی در قالب ۱۵ عنوان اصلی به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان نکا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسمعیل نادعلی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دفاع مقدس، گفت: پس از گذشت ۴۵ سال از جنگ تحمیلی، دفاع مقدس به عنوان یادگاری ماندگار و نماد همبستگی، ایثار و ایستادگی ملت ایران در ذهن‌ها باقی مانده است.

وی افزود: رشادت‌های رزمندگان اسلام در دفاع مقدس، حتی پس از گذشت صدها سال همچنان زنده و الهام‌بخش خواهد بود؛ اما صرف ماندگاری کافی نیست و باید این ارزش‌ها با پایداری و استمرار در جامعه تداوم یابد.

فرمانده سپاه ناحیه نکا همچنین به توطئه‌های دشمنان در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: دشمنان با فشار بر معیشت مردم به دنبال ایجاد نارضایتی و کشاندن آنان به خیابان‌ها بودند، اما مردم با تبعیت از ولایت و الهام‌گیری از مکتب امام حسین (ع) این نقشه‌ها را ناکام گذاشتند.

سرهنگ نادعلی رمز ماندگاری دفاع مقدس را اتحاد مقدس دانست و اظهار داشت: دفاع مقدس دانشگاهی بزرگ برای انسان‌سازی است تا نسل‌های آینده با ارزش‌ها و دستاوردهای آن بیش از پیش آشنا شوند.

وی در ادامه با اعلام برگزاری بیش از ۳۲۸ برنامه فرهنگی، اجتماعی و نظامی به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان نکا گفت: این برنامه‌ها در قالب ۱۵ عنوان اصلی و با شعار ما فاتحان قله‌ایم برگزار می‌شوند.

وی گفت: از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها می‌توان به غبارروبی گلزار شهدای گمنام، رژه خودرویی، افتتاح نمایشگاه کتاب، همایش مادران پرچمدار، نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت، بازدید علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان، اجرای طرح مهر همدلی و اهدای لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند، نشست‌های بصیرتی، اردوی راهیان پیشرفت، کارگاه‌های آموزش خودحفاظتی، همایش پیاده‌روی خانوادگی، دوره‌های سواد رسانه‌ای، افتتاح مسکن محرومان و برگزاری سی‌وهشتمین یادواره ۳۳ شهید نیروگاه شهید سلیمی اشاره کرد.

سرهنگ نادعلی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح و بسیج در شهرستان نکا، حضور پرشور مردم در برنامه‌های هفته دفاع مقدس را نشانه پیوند عمیق ملت با نیروهای انقلابی دانست و آن را سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم مسیر انقلاب برشمرد.

