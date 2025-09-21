۳۲۸ برنامه فرهنگی و اجتماعی در نکا طراحی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسمعیل نادعلی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دفاع مقدس، گفت: پس از گذشت ۴۵ سال از جنگ تحمیلی، دفاع مقدس به عنوان یادگاری ماندگار و نماد همبستگی، ایثار و ایستادگی ملت ایران در ذهنها باقی مانده است.
وی افزود: رشادتهای رزمندگان اسلام در دفاع مقدس، حتی پس از گذشت صدها سال همچنان زنده و الهامبخش خواهد بود؛ اما صرف ماندگاری کافی نیست و باید این ارزشها با پایداری و استمرار در جامعه تداوم یابد.
فرمانده سپاه ناحیه نکا همچنین به توطئههای دشمنان در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: دشمنان با فشار بر معیشت مردم به دنبال ایجاد نارضایتی و کشاندن آنان به خیابانها بودند، اما مردم با تبعیت از ولایت و الهامگیری از مکتب امام حسین (ع) این نقشهها را ناکام گذاشتند.
سرهنگ نادعلی رمز ماندگاری دفاع مقدس را اتحاد مقدس دانست و اظهار داشت: دفاع مقدس دانشگاهی بزرگ برای انسانسازی است تا نسلهای آینده با ارزشها و دستاوردهای آن بیش از پیش آشنا شوند.
وی در ادامه با اعلام برگزاری بیش از ۳۲۸ برنامه فرهنگی، اجتماعی و نظامی به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان نکا گفت: این برنامهها در قالب ۱۵ عنوان اصلی و با شعار ما فاتحان قلهایم برگزار میشوند.
وی گفت: از جمله مهمترین این برنامهها میتوان به غبارروبی گلزار شهدای گمنام، رژه خودرویی، افتتاح نمایشگاه کتاب، همایش مادران پرچمدار، نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت، بازدید علمی از شرکتهای دانشبنیان، اجرای طرح مهر همدلی و اهدای لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند، نشستهای بصیرتی، اردوی راهیان پیشرفت، کارگاههای آموزش خودحفاظتی، همایش پیادهروی خانوادگی، دورههای سواد رسانهای، افتتاح مسکن محرومان و برگزاری سیوهشتمین یادواره ۳۳ شهید نیروگاه شهید سلیمی اشاره کرد.
سرهنگ نادعلی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح و بسیج در شهرستان نکا، حضور پرشور مردم در برنامههای هفته دفاع مقدس را نشانه پیوند عمیق ملت با نیروهای انقلابی دانست و آن را سرمایهای ارزشمند برای تداوم مسیر انقلاب برشمرد.
