جهانی نژاد:۱۶۵۰ برنامه طی هفته دفاع مقدس در ری برگزار می شود

ری- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ری گفت: طی هفته دفاع مقدس بیش از ۱۶۵۰ برنامه در جنوب تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر جهانی‌نژاد، ظهر سه شنبه ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به ملت ایران، این ایام را نماد شکوه و افتخار ملی دانست و بر نقش همه اقشار جامعه در دفاع مقدس تأکید کرد و اظهار داشت: هفته دفاع مقدس متعلق به همه آحاد مردم است؛ از کودکان و زنان گرفته تا کارگران، معلمان، دانش‌آموزان و بازاریان. حضور گسترده مردم در جبهه‌ها موجب شکوفایی استعدادها و پیروزی‌های بزرگ شد.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه ناحیه سپاه در این هفته افزود: زنگ مهر امسال با زنگ ایثار و رشادت تلفیق شده است. دانش‌آموزان ضمن حضور در کلاس درس، به فکر ارتقای جامعه و دفاع از وطن خود هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ری همچنین به دفاع ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: این دفاع برگ زرینی در کتاب افتخارات انقلاب اسلامی بود. مردم با حضور خود، عشق به وطن و نظام را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که ملت ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

سرهنگ جهانی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شهدای بسیاری را در عرصه‌های مختلف تقدیم کرده است؛ از شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، ترور، سلامت، امنیت تا علم و فناوری. برای رسیدن به قله‌های تعالی، باید فرهنگ از خودگذشتگی را در جامعه نهادینه کنیم.

    • احمد IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      به نظرم اکثر برنامه ها نمایشی است و فقط در کمیت رقابت داریم نه کیفیت

