به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با فرمانده انتظامی لرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و بیش از ۵۰۰ شهید والامقام نیروی انتظامی، حضور این نیرو در عرصه‌های گوناگون را جلوه‌ای از ایثار، ایمان و تعهد اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی مأموریت‌های متنوعی از خیابان‌ها تا مرزها بر عهده دارد، افزود: بسیاری از فداکاری‌های این نیرو ناگفته می‌ماند، اما همین تلاش‌های بی‌نام‌ونشان، ارزش مضاعفی نزد خداوند دارد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به توطئه‌های دشمنان، گفت: اگر این فتنه‌ها در کشور دیگری رخ می‌داد، آن ملت را به‌زانو درمی‌آورد؛ اما به برکت نیروهای مسلح مؤمن و جان‌برکف، ایران اسلامی همچنان سرافراز است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، رمز اقتدار نیروهای مسلح ایران را پیوند آنها با معارف اسلامی دانست و تأکید کرد: پلیسی که در خدمت به مردم مهربان است، در برابر دشمن مصداق اشداء علی الکفار می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی برای خانواده‌ها و نیز هوشیاری دستگاه‌های امنیتی در برابر ناهنجاری‌های سازمان‌یافته تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، با قدردانی از تلاش‌های فرماندهان و کارکنان انتظامی استان، گفت: امیدواریم پرچم اسلام و یاد شهدا همواره مایه عزت و افتخار ملت ایران باشد.