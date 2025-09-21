۱۵۰ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در لرستان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و با اشاره به عملیات گسترده پلیس در مبارزه بی‌امان و قاطع با سوداگران مرگ، اظهار داشت: طی چند روز عملیات مشترک و ترکیبی با استفاده از توان و ظرفیت همکاران سخت‌کوش استان، ۳۰ نفر از مجرمان اصلی شناسایی و دستگیر و در همین رابطه حدود ۳۰ تن مواد مخدر کشف و امحای شد.

وی افزود: در حوزه مقابله با اراذل‌واوباش، سلاح و مهمات و نیز قاچاق مواد مخدر توفیقات ارزشمندی به دست آمد. تنها در یک هفته، بیش از ۱۵۰ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری و مقادیر زیادی فشنگ و تجهیزات غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اینکه پلیس اجازه نخواهد داد امنیت مردم مخدوش شود، تصریح کرد: با قاطعیت و در میدان، در برابر هرگونه ناامنی خواهیم ایستاد و مجرمان باید بدانند که با برخوردی پشیمان‌کننده مواجه خواهند شد.

سردار هاشمی فر در ادامه با اشاره به برخی چالش‌ها، خواستار هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها، اطلاع‌رسانی از طریق تریبون‌های نمازجمعه و تلاش گسترده‌تر برای ارتقای فرهنگ عمومی شد.