به گزارش خبرنگار مهر، صد و نود و دومین جلسه شب شعر طنز در حلقه رندان، شام یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ به همت دفتر طنز حوزه هنری با تقدیر از یک عمر طنزپردازی استاد اکبر اکسیر برگزار شد.
شاعران و طنزپردازانی از سراسر کشور چون اکبر اکسیر، مهدی استاداحمد، امید مهدینژاد، صابر قدیمی، جواد نوری، اکبر کتابدار، حبیب گلپور، طاهره قربانی و مهدی رحیمدخت، مهمان شب شعر طنز در حلقه رندان بودند.
اجرای این شب شعر طنز که در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد، بر عهده سعید بیابانکی بود. در ابتدا، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و نواخته شدن سرود ملی، سعید بیابانکی ضمن خوشآمدگویی به مخاطبان شب شعر طنز در حلقه رندان، شاعران و طنزپردازان این برنامه را معرفی کرد.
جواد نوری، شاعر طنزپرداز اهل شهرستان بهار، اولین شاعری بود که نقیضهای بر شعر «محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت…» اثر پروین اعتصامی خواند که بخشی از آن را در زیر میخوانیم:
محتسب دزدی به شب دید و گریبانش گرفت
دزد گفت ای دوست! این پیراهن است، افسار نیست
گفت گستاخی نفرما، شعر پروین را نخوان
چون خود من شاعرم، خیری در این اشعار نیست،
من به چشم خویشتن دیدم که دزدی میکنی
جرم تو محرز شدهست و قابل انکار نیست!
گفت: خب دعوا ندارد دزدیِ یک قرص نان
گفت: دزدی کردهای، حرف کم و بسیار نیست...
سپس حبیب گلپور، طنزپرداز دیگری از شهرستان بهار، شعر طنزی خواند که در ادامه قسمتی از آن را میخوانیم:
شعر میدزدم و از کرده خود دلشادم
چه کنم چیز دگر یاد نداد استادم
دیگران چون بروند از پی یک لقمه نان
من پی سرقت آثار همه آمادم
سعدی و رودکی و حافظ و صائب را هم
میشناسم الکی نیست که استعدادم...
پس از آن، طاهره قربانی از نویسندگان جوان طنزپرداز و از تربیتیافتگان طنزخوانه دفتر دفتر حوزه هنری نثری طنز با موضوع جنگ دوازده روزه برای حاضران قرائت کرد.
سپس کلیپی درباره استاد اکبر اکسیر، شاعر طنزپرداز و مبدع شعر فرانو پخش شد. در ادامه سعید بیابانکی با ذکر خاطرهای از اکبر اکسیر، این طنزپرداز پیشکسوت را به روی صحنه دعوت کرد.
اکبر اکسیر با بیان اینکه «من امروز از آستارا آمدهام، از باران شعر و شور، آن هم با ملیحه»، گفت: آمدهام تا از شرافت طنز بگویم، از شرافت کلمه و کلام. طنزپردازان نجیبی در این جمع هستند که سوژه امروزشان گرانی، این درد بیدرمان ماست؛ از طلا و دلار گرفته تا گوجه و ربانار. اما امشب از یک گرانی دلپذیر با شما میگویم؛ «یکذره از ایران نفروشیم به عالم / آنی نفروشیم که این ملک گران است».
بیابانکی با اشاره به نقش تأثیرگذار اکبر اکسیر در فراگیری شعر طنز و تربیت طنزپردازان جوان به واسطه کتابهای اکبر اکسیر، به معرفی بخشی از این کتابها پرداخت؛ از جمله کتابهای «نبورهای عسل دیابت گرفتهاند»، «پسته لال سکوت دندانشکن است» و «بفرمائید بنشینید صندلی عزیز».
در ادامه اکبر اکسیر، چند شعر طنز سپید برای مخاطبان خود قرائت کرد.
در شب شعر سامانیان
به رودکی هموزن خود
طلا، نقره و جواهر دادند
به من یک لوح یادبود
در شب شعر غزنویان
به عنصری سرویس تمامطلای آشپزخانه دادند
به من یکدست کاسه بشقاب ملامین
در شب شعر سلجوقیان
به هر شاعر دو کیسه اشرفی دادند
به من یک تقدیرنامه خشک و خالی
مدیحهسرایی را کنار گذاشتم به ملیحهسرایی پرداختم.
بخش بعدی برنامه تقدیر و تجلیل از این شاعر طنزپرداز بود که با حضور حجتالاسلام والمسلمین قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری و عباس حسیننژاد، مدیر دفتر طنز حوزه هنری، از استاد اکسیر به پاس سالها تلاش و خدمت در عرصه شعر، طنز و فرهنگ، از اکبر اکسیر تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
در ادامه اکبر کتابدار به رسم برنامههای پیشین «در حلقه رندان»، بخش «چم و خم طنز» را که مربوط به مباحث آموزشی پیرامون موضوع شعر است، اجرا کرد و برای حضار از مبحث تجاهل عارف در شعر شاعران دیروز و امروز و حکایات طنزآمیز گفت.
صابر قدیمی، مهمان دیگر شب شعر طنز در حلقه رندان بود که شعر طنزی با این مضمون خواند:
در کشور خویش جنگ برپا بکنید
صد لقمه ز تحریم مهیا بکنید
در آینه سرزده خودت را بنگر
تا شمر زمانه را تماشا بکنید
پس از آن شاعران طنزپردازی چون امید مهدینژاد و مهدی استاد احمد اشعاری را خواندند.
سپس مهدی رحیمدخت از ارومیه استندآپی به مناسبت شروع ماه مهر و باز شدن مدارس اجرا کرد که با استقبال مخاطبان همراه شد.
صد و نود و دومین جلسه از شب شعر طنز «در حلقه رندان» با قرعهکشی و اهدای جوایز نفیس به حاضران به پایان رسید.
شبهای شعر طنز «در حلقه رندان» به ابتکار و همت زندهیاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، نخستین مدیر دفتر طنز حوزه هنری، شکل گرفت و از مردادماه ۱۳۸۰ تاکنون ادامه دارد.
