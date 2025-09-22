  1. جامعه
  2. شهری
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

شهرداری تهران با سودجویان اجاره معابر به دستفروشان برخورد می‌کند

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع شهر تهران گفت: شهرداری تهران با حمایت قوه قضاییه با سودجویان اجاره معابر به دستفروشان برخورد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به موانع موجود در مسیر ساماندهی دست‌فروشان، گفت: یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، افرادی هستند که مقابل مغازه‌های خود را به صورت غیرقانونی و با دریافت مبالغی گزاف در اختیار دیگران قرار داده‌اند. این اقدام مصداق تصرف اموال عمومی و انتقال منافع آن به نفع شخص است و اخلال جدی در روند ساماندهی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه برخی از این افراد حتی در اپلیکیشن‌ها مبالغ غیرقانونی برای اجاره معابر عمومی درج کرده‌اند، افزود: شهرداری در این مسیر با مافیای پیچیده‌ای روبه‌رو است؛ مافیایی که به محض ورود مدیریت شهری برای برخورد، فضاسازی رسانه‌ای و مانع‌تراشی می‌کند. البته بخش عمده اصناف شهر تهران متدین و قانونمند هستند اما تعداد محدودی از افراد با سوءاستفاده، مشکلات جدی به وجود آورده‌اند.

اقوامی‌پناه تأکید کرد: ما در کنار دست‌فروشانی که واقعاً به دلیل مشکلات معیشتی ناچار به فعالیت هستند، قرار داریم اما با جدیت در برابر سودجویان و عوامل مافیایی می‌ایستیم. شهرداری تهران با همکاری شورای شهر و با حمایت قوه قضائیه برخورد قانونی با این تخلفات را در دستور کار دارد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از شهروندان خواست در این زمینه همکاری کنند و گفت: شماره ۱۳۷ شهرداری آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص مطالبه غیرقانونی وجه، چه از سوی افراد سودجو و چه احتمالاً برخی عوامل مرتبط است. این گزارش‌ها بلافاصله پیگیری شده و برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به طرح ساماندهی ۱۰۴ نقطه در شهر تهران، ادامه داد: تا کنون ۵۸ نقطه شناسایی شده و در هر منطقه یک محور برای پاکسازی در دستور کار است. هدف ما آزادسازی معابر به نفع شهروندان است و از مردم و رسانه‌ها انتظار داریم در اجرای این طرح یاری‌گر مدیریت شهری باشند.

