برگزاری جشن شکوفه‌ها در مدارس پایتخت همراه با طرح استقبال از مهر

همزمان با آغاز سال تحصیلی و در قالب طرح استقبال از مهر، جشن شکوفه‌ها در یکی از مدارس پایتخت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی و در قالب طرح استقبال از مهر، جشن شکوفه‌ها در یکی از مدارس پایتخت برگزار شد.

در این مراسم که با حضور سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ همراه بود، دانش‌آموزان کلاس اولی با شور و شوق آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند.

در ادامه این مراسم، به منظور ارتقای ایمنی تردد، کلاه ایمنی بین والدین موتورسوار دانش‌آموزان توزیع شد.

پلیس راهور با اجرای چنین طرح‌هایی تلاش دارد تا علاوه بر افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها، از بروز حوادث ناگوار در مسیر رفت و آمد دانش‌آموزان جلوگیری کند.

