به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بازار فروش لوازم التحریر هم داغ شده است و خانواده‌ها به دنبال خرید کیف و کتاب، خودکار و جامدادی و… برای فرزندان خود هستند. البته پا به پای تورم، نرخ کیف مدرسه و نوشت افزار با افزایش مواجه شده و خرید اقلام را برای بسیاری از خانواده‌ها مشکل کرده است.

برخی از مدارس به خانواده‌ها توصیه می‌کنند پیش از آغاز سال تحصیلی اقدام به خرید لوازم التحریر نداشته باشند تا با توصیه معلمان خریدهای بهتری داشته باشند.

اگرچه در بازار بزرگ شهرها و یا نمایشگاه‌های عرضه مستقیم لوازم التحریر، اقلام کمی ارزان‌تر و با تنوع بیشتری برای خانواده‌ها عرضه می‌شود؛ با این حال قیمت‌ها همچنان در بسیاری از محصولات زیاد است.

بر این اساس، عمده لوازم التحریر که از کاغذ تولید می‌شود مانند دفاتر یادداشت و دفتر مشق، به علت گران شدن کاغذ در بازار گران‌تر شده است؛ کاغذ A۴ پانصد عددی در بازار بالای ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و دفاتر مشق صد برگی صد هزار تومان فروخته می‌شود. البته قیمت‌های پایین‌تر برای دفاتر مشق هم وجود دارد؛ اما دفتری که جنس کاغذ مطلوبی داشته باشد و جلد زینتی هم داشته باشد کمتر از صد هزار تومان نیست.

جامدادی‌ها هم افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند به گونه‌ای که یک جامدادی معمولی حداقل ۱۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. یک جامدادی در کوچک‌ترین حالت و ساده‌ترین شکل ممکن ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

کوله پشتی از یک میلیون تا ۴ میلیون

قیمت کوله پشتی‌ها مطابق انتظار از همه بیشتر است. اگرچه در سال‌های گذشته کوله پشتی‌ها با یک شیب ملایم افزایش قیمت داشت؛ امسال با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی کوله پشتی‌های مدارس افزایش قیمت بسیار زیادی داشتند. کوله پشتی مدرسه در کمترین حالت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و به صورت میانگین یک میلیون تومان است؛ این در حالیست که کوله پشتی‌های با کیفیت‌تر به تدریج قیمت‌های بسیار بالاتری هم پیدا می‌کنند و تا ۴ میلیون تومان هم کوله پشتی‌های با کیفیت‌تر فروخته می‌شود.

خودکارهای ایرانی نصف قیمت خودکارهای خارجی فروخته می‌شود

قیمت خودکار هم به صورت میانگین با ۱۰ درصد افزایش قیمت مواجه شده است. خودکارهای ایرانی به طور متوسطه ۵ هزار تومان و خودکارهای خارجی به صورت میانگین ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شوند. این در حالیست که این قیمت عرضه خودکار در بازار و عمده فروشی‌هاست ممکن است فروشگاه‌های لوازم التحریر به قیمت‌های بسیار بالاتری خودکار و نوشته‌افزار را عرضه کنند.

بر این اساس مداد رنگی ۱۲ رنگ از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و مداد رنگی ۳۶ رنگی از ۳۵۰ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. کیفیت مداد رنگی و جعبه فلزی یا کاغذی بودن مداد رنگی در قیمت این محصول اثرگذار است.

قیمت مداد برای هر بسته ۱۲ عددی از ۱۳۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان مختلف است. دفاتر کلاسوری صد برگ ۲۸۰ هزار تومان و ۲۰۰ برگ ۴۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت ماژیک‌ها بسته به کاربرد و سایز بسیار مختلف است. ماژیک تخته وایت برد ۲۵ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان است و ماژیک‌های علامتگذار معمولاً ارزان‌تر است.

هنوز در برخی مدارس تهیه روپوش و لباس فرم جدید برای سال تحصیلی اجباری است

بسیاری از خانواده‌ها به دلیل اینکه اقلام لوازم التحریر بسیار متنوع و پراکنده است از قیمت‌ها شاکی هستند زیرا یک خرید ساده برای یک دانش آموز، حتی اگر روپوش مدرسه و کوله پشتی را حساب نکنیم؛ ۲ تا ۳ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

علاوه بر اینکه اقلام لوازم التحریر بسیار متنوع و رنگارنگ است؛ قیمت این اقلام هم در بازار و مغازه‌های خرده فروشی متفاوت است. با این حال نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که در بازارهای بزرگ لزوماً می‌توان خرید ارزان‌تر و مناسب‌تری داشت.

امسال وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که دانش آموزان می‌توانند از روپوش‌های سال گذشته استفاده کنند و بسیاری از مدارس هم اصلاً روپوش فرم ندارند با این حال هنوز برخی مدارس هستند که خانواده‌ها را مجبور می‌کنند هر سال روپوش‌های جدید برای دانش آموزانشان تهیه کنند. برخی از این مدارس هم حتی خانواده‌ها را مجبور می‌کنند از فروشگاه‌ها یا تولیدی‌هایی که مد نظرشان است روپوش مدرسه را خریداری کنند. آموزش و پرورش اعلام کرده است که با مدارسی که این رفتارها را داشته باشند؛ در صورت گزارش خانواده‌ها حتماً برخورد خواهد کرد.