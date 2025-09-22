به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و بزرگداشت علی محمد مختاری، مدیرعامل سابق سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران عصر امروز در ساختمان بلدیه برگزار شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم تقدیر از خدمات چند دهه‌ای علی محمد مختاری در مدیریت حوزه فضای سبز شهر تهران، ضمن قدردانی از زحمات وی، بر اهمیت ادامه مسیر توسعه فضای سبز در پایتخت تأکید کرد.

زاکانی با اشاره به سابقه طولانی و پرثمر آقای مختاری گفت: آقای مختاری قریب به پنج دهه در مجموعه سابقه خدماتی خود به حیات این شهر خدمت کرده و چهار دهه نیز سکان‌داری مدیریت این عرصه را بر عهده داشته است. حاصل تلاش‌های ایشان این بود که تعداد پارک‌های تهران از ۷۵ بوستان به بیش از دو هزار پارک برسد. این موفقیت بزرگ، نیازمند شکرگزاری در برابر خداوند و قدردانی از خالقان این دستاورد است.

وی ادامه داد: در ابتدای این دوره چهار سال پیش، حرکتی که ایشان در حوزه فضای سبز آغاز کردند، شکستن رکوردها و قرار دادن شیب تند توسعه فضای سبز در دستور کار بود. این اقدام توان‌فرسا به لطف الهی محقق شد و امروز میراثی از زحمات چهار دهه مدیریتی برای ما به جا مانده است.

شهردار تهران همچنین از آقای نوبخت به عنوان مدیری با چشم‌انداز خدمت بلند یاد کرد و گفت: بی‌تردید استمرار این مسیر و ادامه فعالیت در عرصه فضای سبز باید دنبال شود. توسعه فضای سبز تنها بخشی از این مسیر است و بخشی دیگر به زیرساخت‌ها مربوط می‌شود. در ابتدای این دوره، ۹ میلیون مترمکعب آب برای فضای سبز استفاده می‌شد و امروز با این افتتاح جدید، ۵۶ میلیون مترمکعب آب در سال از پساب برای فضای سبز تأمین خواهد شد.

زاکانی تأکید کرد: این نقطه آغازی است و ما به سمتی حرکت می‌کنیم که عمده آب مورد نیاز خود را از پساب تأمین کنیم. من وظیفه خود می‌دانستم که در تقدیر و تشکر از آقای مختاری مراسمی داشته باشیم. همان‌طور که ایشان به گیاه عشق می‌ورزند، ما نیز به کار و تلاش ایشان عشق می‌ورزیم.