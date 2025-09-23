به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه حجت الاسلام سید عباس حسینی در آئین بازگشایی مدارش که در مدرسه دخترانه هفتم تیر بافق برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی و یادآوری خاطرات دوران دانش‌آموزی خود گفت: همه ما روزی دانش‌آموز بودیم و باور نمی‌کردیم که روزی مسئولیت جامعه را به‌دست بگیریم؛ اما امروز همان نسل، مدیران و فعالان کشور شده‌اند، شما هم باید از همین امروز تصمیم بگیرید خوب درس بخوانید.

وی با تأکید بر اهمیت علم‌آموزی افزود: نگویید ریاضی یا تاریخ به چه درد می‌خورد، هر درسی که خوب بخوانید، در آینده به کارتان می‌آید، اگر من در دوران مدرسه بهتر درس می‌خواندم، امروز وضعیتم بهتر بود.

وی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در ساخت آینده کشور گفت: اگر امروز خوب درس بخوانید، فردا باعث افتخار شهر، استان و کشور خواهید شد، ایران قوی با دانش‌آموزان قوی ساخته می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین با تقدیر از اجرای زیبای گروه تواشیح و تلاوت قرآن توسط گروهی از دانش آموزان گفت: خواندن قرآن در روز اول مدرسه، پیام بزرگی دارد، ما مسلمانیم و فرهنگ قرآن را می‌خواهیم در مدارس‌مان نهادینه کنیم.

امام جمعه بافق در پایان سخنان خود تأکید کرد: علم و ایمان باید در کنار هم رشد کنند، اگر هم علم‌تان قوی شد و هم دین‌تان، مطمئن باشید در آینده مایه افتخار خواهید بود، از همین امروز برای آینده تصمیم بگیرید.