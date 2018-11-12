پارک آبشار بافق جاذبه گردشگری برای همه فصول

به گزارش خبرنگار مهر، بافق شهرستانی کویری است و معدنی بودن آن، فضایی خشک و خشن را در اذهان تداعی میکند اما برخی جاذبههای طبیعی ایجاد شده در این شهر، بافق را به مقصدی زیبا و دلانگیز برای گردشگری تبدیل کرده است.
پارک آهنشهر که زمان احداث آن مربوط به دوران قبل از انقلاب است، یکی از زیباییهای این شهر بود اما از حدود سه سال پیش، پارک زیبای دیگری نیز به فضاهای طبیعی و گردشگری این شهر اضافه شده که تماشای آن را به شما توصیه میکنیم.
پارک آبشار در مرتفعترین نقطه شهر بافق احداث شده و طبیعت بسیار زیبا، ظرافت در انتخاب گونههای گیاهی به ویژه گونههای بومی، انتخاب درختان زیبایی نظیر نخل، احداث آبشار و دریاچه، پرندههای زیبا، شهربازی کوچک و استفاده از عناصر طبیعی برای احداث نیمکت و گلدان و ... میتواند یک نیمروز زیبا را در این پارک رقم بزند.
در این پارک همچنین از مجسمه گونههای جانوری که برخی از آنها نادر هستند اما در طبیعت بافق زندگی میکنند، احداث شده که از آن جمله میتوان به یوزپلنگ ایرانی اشاره کرد.
دورتادور این پارک کویر و بیابان است و پارک آبشار همانند نگینی بر انگشتری این کویر میدرخشد.
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