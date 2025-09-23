به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان، دفاع مقدس را سرچشمه عزت و قدرت امروز ملت ایران دانست و تأکید کرد که پیروی از راه شهدا و عمل به آموزه‌های قرآن، رمز استمرار اقتدار کشور است.

وی با اشاره به ایام هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، نعمت‌های بسیاری را برای ملت ایران به همراه داشت و باید همواره آن را به یاد داشته باشیم.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران با استناد به بیانات حضرت امام خمینی (ره) تصریح کرد: هر روز جنگ، برکاتی داشت؛ از صدور انقلاب اسلامی به جهان و افشای چهره فریبکار قدرت‌های سلطه‌گر تا شناساندن دوست و دشمن و اثبات توان ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ از جمله برکات بود.

سردار فدوی خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس، ملت ایران به استقلال واقعی رسید، روحیه برادری و همدلی تقویت شد و مسیر پیشرفت در حوزه‌های علمی، نظامی و فرهنگی هموار گردید. امروز نیز همان اصول قرآنی پابرجاست؛ ما مأمور به انجام وظیفه‌ایم و نتیجه را خداوند رقم می‌زند.

وی با اشاره به چالش‌های دائمی دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز گفت: در ۴۷ سال گذشته، آمریکا و متحدانش با شیوه‌های مختلف علیه ایران فعالیت کرده‌اند اما هر بار، نتیجه جز شکست نبوده است، زیرا ملت ایران تابع دستورات اسلام و ولی‌فقیه بوده و وعده الهی محقق شده است.

سردار فدوی با یادآوری جنگ ۱۲ روزه اخیر اضافه کرد: در این نبرد نیز همه قدرت‌های جهانی علیه ایران صف کشیدند ولی با ایستادگی ملت و نیروهای مسلح، دشمن مجبور به عقب‌نشینی و اعلام آتش‌بس شد. این مصداق همان وعده الهی است که با انجام وظیفه، نتیجه به سود جبهه حق رقم می‌خورد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران دفاع مقدس و شهدا را سرمایه‌ای بی‌پایان برای انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: امروز باید با همان روحیه ایثار و جهاد، در میدان‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حضوری فعال داشت و با وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح، آرمان‌های بلند اسلامی را محقق ساخت.