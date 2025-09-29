  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

سردار فدوی: نباید بگذاریم دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه یکی از نقش‌های ما این است که نگذاریم دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود،گفت: در طول دفاع مقدس، برای خنثی کردن خطاهای دشمن ۱۸۳ هزار شهید تقدیم انقلاب کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آیین رونمایی از ۴۶ عنوان کتاب مرکز اسناد و تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس سپاه، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمنان پیش از آغاز نبرد اهدافی را تعیین کرده بودند، اما به دلیل محاسبات غلط به هیچ‌یک از آنها نرسیدند و در نهایت شکست خوردند.

وی افزود: یکی از نقش‌های ما این است که نگذاریم دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود. در طول دفاع مقدس، برای خنثی کردن همین خطاهای دشمن، ۱۸۳ هزار شهید تقدیم انقلاب کردیم و این هزینه عظیم نشان‌دهنده عمق راهبردی ماست.

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: «آثاری که در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تدوین می‌شود باید دقیق و کامل باشد، چرا که دشمن آنها را مطالعه می‌کند و این روایت‌های درست می‌تواند مانع تکرار اشتباهات محاسباتی دشمن شود.

سردار فدوی با اشاره به نامه تاریخی امام خمینی (ره) پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ گفت: امام در آن پیام، برکات جنگ را برشمردند؛ از صدور انقلاب تا شکست ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب، تقویت ریشه‌های انقلاب اسلامی و برانگیختن بیداری در جهان اسلام. این نکات باید همواره در کانون توجه ما باشد.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از قرآن کریم در تاریخ‌نگاری دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: ایات قرآن به روشنی بیان می‌کند که حزب خدا هرگز شکست نمی‌خورد و کفار سلطه‌ای بر مؤمنان نخواهند داشت. این مبانی باید در آثار مکتوب ما بازتاب پیدا کند.

سردار فدوی همچنین بر اهمیت شیوه روایت تأکید کرد و گفت: کتاب‌های حوزه دفاع مقدس باید به گونه‌ای نوشته شوند که مخاطب پس از چند خط خواندن، نتواند آن را زمین بگذارد. قالب داستانی می‌تواند در انتقال پیام‌ها و جذب نسل جوان بسیار اثرگذار باشد.

وی با اشاره به مأموریت‌های جدید مرکز اسناد و تحقیقات سپاه در ثبت و تدوین حوادث اخیر، تصریح کرد: همه این تلاش‌ها باید در راستای تکلیف‌مداری و عمل به وظیفه الهی باشد؛ چرا که نتیجه در دست خداست و ما موظفیم وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: این بار همه جبهه کفر با همه توان پای کار آمده بود و حتی از سال‌ها قبل، از ماجرای لبنان تا امروز، برای این رویارویی برنامه‌ریزی کرده بودند.

وی افزود: دشمنان بر اساس محاسبات عقلانی خود نباید وارد چنین تقابلی می‌شدند و حتی نباید به شهادت سردار سلیمانی دست می‌زدند، اما آنها بر اساس برداشت‌های غلط و تکالیف دینی خود عمل کردند و به اشتباه افتادند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اعتقادات جریان‌های مسیحی صهیونیستی در آمریکا تصریح کرد: آنان حمایت از اسرائیل را مقدمه‌ای برای ظهور حضرت مسیح می‌دانند و همین نگاه، یکی از مبانی اقدامات آنهاست. حتی شاهد برگزاری مراسم‌های طولانی و پرهزینه در آمریکا هستیم که با حضور مقامات ارشد این کشور برگزار می‌شود.

سردار فدوی در پایان تأکید کرد: این تحریفات دینی در تورات و انجیل باید توسط علما و نخبگان تبیین شود تا حقیقت آشکار گردد. دشمنان با چنین تفکراتی دست به اقدام می‌زنند، اما ملت ایران و جبهه مقاومت بر اساس تکلیف الهی و مکتب اسلام ایستادگی می‌کنند.

هادی رضایی

