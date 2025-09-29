سردار فدوی: نباید بگذاریم دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آیین رونمایی از ۴۶ عنوان کتاب مرکز اسناد و تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس سپاه، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمنان پیش از آغاز نبرد اهدافی را تعیین کرده بودند، اما به دلیل محاسبات غلط به هیچیک از آنها نرسیدند و در نهایت شکست خوردند.
وی افزود: یکی از نقشهای ما این است که نگذاریم دشمن دچار اشتباه محاسباتی شود. در طول دفاع مقدس، برای خنثی کردن همین خطاهای دشمن، ۱۸۳ هزار شهید تقدیم انقلاب کردیم و این هزینه عظیم نشاندهنده عمق راهبردی ماست.
جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: «آثاری که در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تدوین میشود باید دقیق و کامل باشد، چرا که دشمن آنها را مطالعه میکند و این روایتهای درست میتواند مانع تکرار اشتباهات محاسباتی دشمن شود.
سردار فدوی با اشاره به نامه تاریخی امام خمینی (ره) پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ گفت: امام در آن پیام، برکات جنگ را برشمردند؛ از صدور انقلاب تا شکست ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب، تقویت ریشههای انقلاب اسلامی و برانگیختن بیداری در جهان اسلام. این نکات باید همواره در کانون توجه ما باشد.
وی با تأکید بر بهرهگیری از قرآن کریم در تاریخنگاری دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: ایات قرآن به روشنی بیان میکند که حزب خدا هرگز شکست نمیخورد و کفار سلطهای بر مؤمنان نخواهند داشت. این مبانی باید در آثار مکتوب ما بازتاب پیدا کند.
سردار فدوی همچنین بر اهمیت شیوه روایت تأکید کرد و گفت: کتابهای حوزه دفاع مقدس باید به گونهای نوشته شوند که مخاطب پس از چند خط خواندن، نتواند آن را زمین بگذارد. قالب داستانی میتواند در انتقال پیامها و جذب نسل جوان بسیار اثرگذار باشد.
وی با اشاره به مأموریتهای جدید مرکز اسناد و تحقیقات سپاه در ثبت و تدوین حوادث اخیر، تصریح کرد: همه این تلاشها باید در راستای تکلیفمداری و عمل به وظیفه الهی باشد؛ چرا که نتیجه در دست خداست و ما موظفیم وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: این بار همه جبهه کفر با همه توان پای کار آمده بود و حتی از سالها قبل، از ماجرای لبنان تا امروز، برای این رویارویی برنامهریزی کرده بودند.
وی افزود: دشمنان بر اساس محاسبات عقلانی خود نباید وارد چنین تقابلی میشدند و حتی نباید به شهادت سردار سلیمانی دست میزدند، اما آنها بر اساس برداشتهای غلط و تکالیف دینی خود عمل کردند و به اشتباه افتادند.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اعتقادات جریانهای مسیحی صهیونیستی در آمریکا تصریح کرد: آنان حمایت از اسرائیل را مقدمهای برای ظهور حضرت مسیح میدانند و همین نگاه، یکی از مبانی اقدامات آنهاست. حتی شاهد برگزاری مراسمهای طولانی و پرهزینه در آمریکا هستیم که با حضور مقامات ارشد این کشور برگزار میشود.
سردار فدوی در پایان تأکید کرد: این تحریفات دینی در تورات و انجیل باید توسط علما و نخبگان تبیین شود تا حقیقت آشکار گردد. دشمنان با چنین تفکراتی دست به اقدام میزنند، اما ملت ایران و جبهه مقاومت بر اساس تکلیف الهی و مکتب اسلام ایستادگی میکنند.
نظر شما