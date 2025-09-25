سردار فدوی: دشمن در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف خود نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی روز پنجشنبه در حاشیه تجلیل از کارکنان وظیفه مسابقات مهارتآموزی سپاه پاسداران اظهار کرد: نیروهای مسلح کشورمان جنگ بلد، مسلط و در آمادگی کامل هستند و میتوانند در برابر هر دشمن خبیثی به تکالیف خود عمل کنند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: نیروهای مسلح و پاسداران انقلاب اسلامی به وعده پیروزی خدا باور دارند.
وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب تاکنون دشمنی استکبار جهانی و توطئههای مختلف آنها بوده و این دشمنیها جدید نیست.
فدوی اظهار کرد: بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، عدهای افراد غافل صحبتهایی را مطرح کردند که امام (ره) در ۱۶ صفحه جواب آنها را داد، از جمله اینکه هر روز جنگ برکت داشت و ما در جنگ مظلومیت خویش و ستم تجاوزکار را اثبات کردیم.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن در جنگ اخیر به هیچ یک از اهداف خود نرسید، هر چند جنگ سختی بود و عزیزانی را از دست دادیم اما آنها شهید شدند و به آرزوی خود رسیدند.
به گفته وی، ملت ما خود را در سر بزنگاهها نشان داد، اگر دشمن خبیث حمله کند، این ملت میایستد و او را با شکست مواجه میکند.
فدوی به سربازان جوان توصیه کرد، ازدواج کنند و این امر را به مسائل مادی گره نزنند، چراکه خدای متعال وعده داده حمایت میکند و وعده الهی تخلف ناپذیر است و باید به او توکل کرد.
