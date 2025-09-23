به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن موسوی‌زاده صبح امروز سه‌شنبه در آئین استانی نواختن زنگ آغازین مهر در اهواز ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، خطاب به دانش‌آموزان اظهار کرد: ما مسئولان امروز آمده‌ایم تا بگوییم همه توان خود را برای خدمت به شما بسیج کرده‌ایم.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: ریاست‌جمهوری از ابتدای فعالیت خود، آموزش‌وپرورش، مدرسه‌سازی، تأمین نیروی انسانی و رفع مشکلات این حوزه را در اولویت نخست قرار داده و بیشترین جلسات دولت به این موضوع اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای نخستین بار در تاریخ مجلس، دو جلسه پربار فقط به آموزش‌وپرورش خوزستان اختصاص یافت؛ جلساتی که با حضور استاندار، مدیرکل آموزش‌وپرورش و دیگر مسئولان استانی برگزار شد تا مشکلات این بخش به صورت ویژه بررسی شود.

موسوی‌زاده با تأکید بر اینکه کنار آموزش‌وپرورش خواهیم ماند، گفت: به‌عنوان معلم و خادم مردم، تمام وجودم را فدای آموزش‌وپرورش استان می‌کنم تا با کمک هم موانع را برطرف کنیم.

وی در پایان با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز تصریح کرد: همه ما مدیون آموزش‌وپرورش هستیم؛ هر اندازه هم خدمت کنیم کم است و باید تلاش‌هایمان را دوچندان کنیم.