به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن موسوی‌زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آئین نواختن زنگ مقاومت در تالار شهدای فرهنگی ناحیه ۳ اهواز با تبریک آغاز سال تحصیلی و تقارن آن با هفته دفاع مقدس اظهار کرد: چه زیباست که روز دوم سال تحصیلی با نواختن زنگ مقاومت همراه می‌شود؛ این اقدام نشان‌دهنده پیوند آموزش‌وپرورش با فرهنگ ایثار است.

وی با قدردانی از تلاش مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان و مجموعه دست‌اندرکاران این مراسم، معلمان را «ایثارگران همیشه در صحنه» توصیف کرد و افزود: تمام معلمان کشور ولایت‌مدار هستند و نسل‌های آینده را در مسیر انقلاب تربیت می‌کنند.

موسوی‌زاده با اشاره به دوران مبارزات انقلاب اسلامی بیان کرد: شاه خود را قدرت اول منطقه می‌دانست اما در حقیقت نوکر غرب بود. امام خمینی (ره) در تبعید بارها هشدار دادند و زمانی که از ایشان پرسیدند با چه نیرویی قصد مبارزه دارید، پاسخ دادند: «سربازان من در گهواره هستند».

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی به‌دست جوانان و دانش‌آموزان پیروز شد. همان دانش‌آموزانی که در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نقش داشتند؛ امام خمینی (ره) این حرکت را انقلاب دوم نامیدند، انقلابی که مانع بازگشت آمریکا به کشور شد.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس با اشاره به شرایط دشوار دفاع مقدس گفت: ۴۵ کشور با تمام تجهیزات پشت صدام ایستاده بودند اما جوانان ما با دست خالی مقاومت کردند. حتی خرید سیم خاردار سخت بود، اما همین مقاومت ملت باعث شد جنگ با پیروزی ملت ایران و شکست دشمنان پایان یابد.

او ادامه داد: به تعبیر امام خمینی (ره)، جنگ تحمیلی کارخانه انسان‌سازی بود. سردارانی چون حاج قاسم سلیمانی، سردار باقری و سردار اسلامی محصول این مکتب مقاومت‌اند. این انسان‌های بزرگ امروز ایران را به قدرت اول منطقه تبدیل کرده‌اند.

موسوی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش به قدرت دفاعی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: ۳۸ سال پیش حتی ابزار جنگی نداشتیم اما امروز به جایی رسیده‌ایم که آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها در ۱۲ روز در برابر ضربات ما تاب نیاوردند و مجبور به عقب‌نشینی شدند. این قدرت ایمان و مدیریت رهبری است که چنین معجزه‌ای را رقم زده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از نواخته شدن زنگ مقاومت در آغاز سال تحصیلی، بیان کرد: این اقدام آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد که فرهنگ ایثار و مقاومت نه‌تنها در میدان جنگ، بلکه در سنگر تعلیم و تربیت نیز زنده و پویا است.