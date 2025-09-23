انفجار تانکر سوخت در مریوان یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، انفجار یک تانکر در شهرستان مریوان صبح سه شنبه منجر به فوت یک نفر و مصدومیت شدید فردی دیگر شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان با تأیید این حادثه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: ساعت ۹:۵۸ صبح امروز، وقوع یک انفجار در داخل تانکر سوخت در یکی از نقاط صنعتی مریوان به سامانه ۱۱۵ اطلاع داده شد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، یکی از تعمیرکاران که هنگام انفجار داخل تانکر مشغول فعالیت بود، به دلیل شدت جراحات، پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان باخت.

به گفته وی، تعمیرکار دوم نیز در اثر موج انفجار و خونریزی شدید به شدت آسیب دید که پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، با وضعیت وخیم به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شد.

رئیس مرکز اورژانس کردستان با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر لزوم رعایت اصول ایمنی حین انجام تعمیرات در محیط‌های پرخطر به‌ویژه مخازن تحت فشار تأکید کرد و گفت: بی‌توجهی به نکات ایمنی می‌تواند خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.