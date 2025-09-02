واژگونی تانکر سوخت در محور مریوان–سنندج یک کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی صبح سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان گفت: در حادثه واژگونی تانکر حامل سوخت در محور مریوان–سنندج، راننده خودرو جان باخت.
وی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع واژگونی در این محور، بلافاصله تیمهای امدادی و گشت پلیس راه به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت که از مریوان به سمت سنندج در حرکت بود، پیش از سهراهی مریوان واژگون شد و پس از آن دچار آتشسوزی شد که متأسفانه راننده خودرو در دم جان باخت.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی کردستان با بیان اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقتهای غیرمجاز، ایمنی خود و سایر کاربران جاده را تضمین کنند.
