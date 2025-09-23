به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «قاب» نوشته کرول فرشت، ترجمه زیبا خادم حقیقت با دراماتورژی شایان تقدیسی و زهرا محمدی و کارگردانی زهرا محمدی، پس از یک دوره اجرای موفق که با استقبال تماشاگران و علاقمندان مواجه شده بود در نوبت جدید اجرای خود از ۱۳ مهر در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه میرود.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: «مَری پس از چند ماه به خانه باز میگردد ...».
شایان تقدیسی، زرگل گلیار، نهال فرجادی و فواد تباک بازیگران این نمایش هستند.
این اثر که به عنوان نمایش برگزیده بیستودومین جشنواره تئاتر دانشگاهی تجربه بوده و در نخستین جشنواره گروه تئاتر تازه نیز موفق به دریافت تندیس بهترین کارگردانی شده است.
نمایش «قاب» برای آخرینبار از ۱۳ مهر ساعت ۱۸ در سالن شماره ۲ مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه میرود.
اطلاعات پیش فروش بلیت به زودی اعلام میشود.
دور دوم اجرای «بشکاف»
دور دوم اجرای نمایش «بشکاف» به نویسندگی امیررضا ملکی، کارگردانی الهام احمدی و تهیهکنندگی سجاد رحیمی از ۷ مهر در سالن شماره ۲ تماشاخانه هما آغاز میشود.
این نمایش پیشتر در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه رفته و با استقبال مخاطبان، اجرای آن در تماشاخانه هما تمدید شد.
بازیگران (به ترتیب ورود به صحنه) امیررضا ملکی، حسین ثمری، محمد نژاد، کامیاب زارع، رضا رباط، نوید احمدزاده هستند.
«بشکاف» نمایشی گروتسک و سیاه در قالب کمدی است که تمام رویدادهای آن در یک استخر متروکه رخ میدهد؛ جایی که شخصی بیهوش نمیشود، تیغ کار نمیکند، توالت فرنگی خراب است و همه چیز به هم ریخته است...
زمان پیشفروش بلیت و دیگر عوامل این اثر نمایشی بهزودی اعلام میشود.
