۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

«بشکاف» در مجموعه تئاتر لبخند

نمایش «بشکاف» به کارگردانی الهام احمدی در مجموعه تئاتر لبخند به صحنه خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «بشکاف» به نویسندگی امیررضا ملکی و کارگردانی الهام احمدی، از شهریور امسال در سالن شماره ۳ مجموعه تئاتر لبخند به اجرا در می‌آید.

«بشکاف» روایتی گروتسک و سیاه در قالبی کمدی است که تمام رویدادهای آن در یک استخر متروکه شکل می‌گیرد.

احمدی در سال‌های گذشته به‌عنوان بازیگر، نویسنده و طراح لباس در عرصه تئاتر حضور داشته است و از دیگر آثار او می‌توان به نمایش‌های «جنگال»، «کمپانی مرگ»، «سبکی»، «رجوع»، «خزینه» و «مضحکه خشکسالی» اشاره کرد.

ملکی نیز پیش‌تر کارگردانی نمایش «کمپانی مرگ» و نگارش سریال «بلیط یک‌طرفه» را برعهده داشته و همچنین برنده جایزه نویسندگی بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر برای نمایش «کلاه قرمزی» شده است.

جزئیات مربوط به گروه بازیگران و زمان آغاز بلیت‌فروشی این نمایش به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آروین موذن زاده

