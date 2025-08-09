«بشکاف» در مجموعه تئاتر لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «بشکاف» به نویسندگی امیررضا ملکی و کارگردانی الهام احمدی، از شهریور امسال در سالن شماره ۳ مجموعه تئاتر لبخند به اجرا در می‌آید.

«بشکاف» روایتی گروتسک و سیاه در قالبی کمدی است که تمام رویدادهای آن در یک استخر متروکه شکل می‌گیرد.

احمدی در سال‌های گذشته به‌عنوان بازیگر، نویسنده و طراح لباس در عرصه تئاتر حضور داشته است و از دیگر آثار او می‌توان به نمایش‌های «جنگال»، «کمپانی مرگ»، «سبکی»، «رجوع»، «خزینه» و «مضحکه خشکسالی» اشاره کرد.

ملکی نیز پیش‌تر کارگردانی نمایش «کمپانی مرگ» و نگارش سریال «بلیط یک‌طرفه» را برعهده داشته و همچنین برنده جایزه نویسندگی بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر برای نمایش «کلاه قرمزی» شده است.

جزئیات مربوط به گروه بازیگران و زمان آغاز بلیت‌فروشی این نمایش به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.