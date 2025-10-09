شاهین زارع کارگردان نمایش «صد درصد مرده» که این شب‌ها در تماشاخانه هما روی صحنه است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: «صد درصد مرده» درباره بازیگری است که پولی را دریافت می‌کند و به خانه زنی فلج که نمایشنامه‌ای را نوشته است، می‌رود تا آن متن را بخوانند. در ادامه اتفاقاتی رخ می‌دهد و در می‌یابیم که این زن، این بازیگر را دلیل فلج شدنش می‌داند.

زارع درباره فرایند تولید این پروژه عنوان کرد: این نمایش در سال ۱۴۰۲ با ترجمه و کارگردانی فراز غلامی روی صحنه رفت و فروش بسیار بالایی هم داشت. من نیز به عنوان بازیگر در آن اجرا حضور داشتم. درخواست‌های زیادی از سوی مخاطبان برای اجرای دوباره نمایش وجود داشت اما غلامی امکان اجرای مجدد را نداشت. از این رو در نمایش تغییراتی جزئی دادیم و دوباره برای اجرا تمرین کردیم و این بار اسم من به عنوان کارگردان قرار گرفت.

وی درباره ویژگی های متن گفت: معمایی بودن نمایش و پرسشی که در ابتدا مطرح می‌شود و جلوتر پاسخش مشخص می‌شود به جذابیت این نمایش می‌افزاید. همچنین رگه‌هایی از کمدی که چاشنی این نمایش شده از کسل شدن مخاطب جلوگیری می‌کند.

شخصیت مرد این نمایش ۱۵ لحظه دراماتیک را تجربه می‌کند

وی افزود: فکر می‌کنم یکی از دلایل استقبال مخاطبان بازی‌های این نمایش است. بازیگرها در این نمایش بسیار واقع گرایانه عمل می کنند و همه موقعیت های نمایشی را چون خنده، گریه، زمین خوردن و هر اتاق دیگری را به شکلی واقعی به تصویر می کشند. شخصیت مرد در این نمایش حدود ۱۵ لحظه دراماتیک را تجربه می‌کند؛ لحظه‌هایی چون ترس، بازی در مستی، گریه و شادی. اینها در کنار معمایی بودن نمایش سبب می‌شود تا به رغم زمان طولانی اجرا، مخاطب با ما همراه شود.

بازیگر نمایش «این زندگی مال کیه؟» درباره کارگردانی و بازیگری همزمان در این نمایش بیان کرد: یکی از چالش‌های بزرگ من در این نمایش همین بود. اینکه هر مشکلی که پیش می‌آمد نخستین اثرش را روی من می‌گذاشت و حواسم را به خود پرت می‌کرد؛ مشکلاتی مانند دیر پخش شدن صدا، نبود آکسسوار یا هر اتفاق دیگری. البته چون پیشتر در کنار کارگردانی بازی نیز کرده بودم کمتر با مشکل مواجه می‌شدم. تلاش می‌کردم تا در لحظه ورود به صحنه همه چیز را فراموش کنم و روی بازی ام متمرکز باشم. در نهایت در کنار کارگردان، مشاور و دستیارم نیز حضور داشتند که جای من را پر می‌کردند.

تلاش می‌کنم زندگی واقعی را به تصویر بکشم

زارع در رابطه با ویژگی‌های اجرایی این نمایش گفت: کارگردانی صحیح برخاسته از درک بالا نسبت به متن است. این نمایش هم رئالیستی است و هم داستانگو. برای همین خیلی چیزها از روی واقعیت شکل گرفته است و ما طبق واقعیت زندگی میزانسن کار را طراحی کردیم. برخی از کارگردانان دست به کارهای عجیب و غریب می‌زنند تا بگویند کاری جدید انجام داده‌اند اما من برای کارهای خودم که معمولا رئال هستند، تلاش می‌کنم تا زندگی واقعی را به تصویر بکشم. به این فکر می‌کنم که واقعا در خانه و بدون حضور تماشاگر چه اتفاقی رخ می‌داد؟ ممکن بود شخصیت آب بنوشد، به دستشویی برود یا هر کار دیگری انجام دهد.

وی ادامه داد: تا جایی که می‌توانستیم در طراحی صحنه مینیمال و در عین حال مطابق با نمایشنامه پیش رفتیم. تنها وسط خانه نمایش داده می‌شود و اینچنین از حجم دکور کاسته‌ایم. زهرا صارمی طراح صحنه ما است و چون صحنه ما خانه یک زن فلج بود، مطابق با همان دکور را ساختیم و ظروف، کمد و کتابخانه همه در ارتفاع پایین قرار گرفته‌اند. در مسیر ساخت این نمایش با خود مارکوس لوید نویسنده این نمایشنامه در ارتباط بودیم و او ما را راهنمایی کرد و تصوراتش را با ما به اشتراک می‌گذاشت. سعی کردیم تا جایی که می‌توانیم به متن پایبند باشیم.

کارگردان نمایش «صد درصد مرده» در پایان با اشاره به چالش‌های اقتصادی این پروژه اظهار کرد: چالش مالی برای تئاتر همیشه هست. مخاطب‌ها باهوش هستند و دست به انتخاب می‌زنند و کارهای خاص را می‌بینند. برای این کار در سال ۱۴۰۲ خیلی با مشکل مواجه شدیم. اما برای این اجرا سام درخشانی پشت کار بود و درسا آقایی هم به عنوان تهیه‌کننده کمک بسیاری کرد. باور دارم برای وقت و پول و چشم مخاطب باید ارزش قائل شویم. ترجیح می‌دهم کاری سخت‌تر و با پول کمتر بسازم اما اثری روی صحنه بیاورم که مخاطب از پولی که خرج کرده است راضی باشد. همیشه می‌خواهم که در تئاتر کار آبرومند انجام دهم.

مارکوس لوید نویسنده نمایشنامه، پوستر اجرای این نمایش در ایران را در اتاقش نصب کرد

نمایش «صد درصد مرده» از ۷ تا ۱۸ مهر هرشب ساعت ۱۹ در سالن ۱ عمارت هما روی صحنه می‌رود.

عوامل اصلی این نمایش عبارتند از نویسنده: مارکوس لوید، مترجم: شقایق الکائی، کارگردان: شاهین زارع، تهیه‌کننده: درسا آقایی و بازیگران: شاهین زارع و ناهید عساکره.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: نمایش درباره بازیگری است که وارد خانه شخصی یک زن فلج می‌شود تا نمایشنامه‌ای را که نوشته بخوانند ...

عکس‌ها از شایان عظیمی است.