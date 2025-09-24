رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سفر رئیس جمهور کشورمان به نیویورک جهت سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: با توجه به تحولات یک سال و نیم اخیر و همان طور که مقام معظم رهبری نیز پیش‌تر اشاره کردند، چهره واقعی آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی که پیش‌تر به صورت «مشت آهنین در دستکش مخملی» ارائه می‌شد، امروز به وضوح برای مردم دنیا و حتی برخی جریانات داخلی خودمان روشن شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه در گذشته یا به دلیل ناآشنایی یا به صورت عمدی، بعضاً ماهیت واقعی غرب کتمان می‌شد، اما اکنون به حمدالله در سایه مقاومت بی‌نظیر و استثنایی جبهه مقاومت، به‌ویژه مردم مظلوم، مقتدر غزه و فلسطین و همچنین برخوردهای رژیم صهیونیستی و آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، چهره واقعی آنان برای جهانیان بسیار واضح شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز حتی دشمنان دستکش مخملی را کنار گذاشته‌اند و به صراحت اعلام می‌کنند که با موجودیت ایران مقتدر و یکپارچه مشکل دارند. البته در جنگ ۱۲ روزه اخیر، مردم ایران بار دیگر اتحاد ملی خود را به نمایش گذاشتند و همچنان هم به صورت یکپارچه بر لزوم مقاومت و برخورد مقتدرانه با زیاده‌خواهی‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید دارند.

تقی‌پور ادامه داد: بر این اساس، به نظر می‌رسد سال جاری، سالی ویژه و خاص است که رئیس جمهور می‌تواند از فرصت مجمع عمومی سازمان ملل به نحو احسن بهره ببرد. امروز در سراسر جهان، از اروپا تا آمریکا، کانادا و آمریکای جنوبی، ملت‌ها مخالفت خود را با ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی و حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از آن اعلام کرده‌اند. ان‌شاءالله نشست امسال مجمع عمومی به صحنه‌ای برای محکومیت جنایت‌ها و ظلم‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا تبدیل شود.

وی افزود: از سوی دیگر، این موقعیت، فرصتی تاریخی برای رئیس جمهور است تا در ملاقات‌هایی که با مقامات کشورهای مختلف از جمله اروپایی‌ها خواهد داشت، به صراحت به آن‌ها یادآوری کند که این مقطع تاریخی که آنان باز هم فشارهایی را بر کشورمان اعمال کرده‌اند، گذرا خواهد بود و ملت بزرگ ایران قطعاً از این شرایط نیز عبور خواهد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور باید در سازمان ملل صدای مظلومیت و اقتدار مردم ایران را به گوش جهانیان برساند و تأکید کند که جرم جبهه مقاومت، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، تنها حق‌خواهی و دفاع از حقوق اساسی و منافع ملی خود است و این ندای حق باید به گوش جهانیان برسد.