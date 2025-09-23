موسوی: فاز نخست پروژه بزرگ عمرانی شمال شرق تهران آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴ تهران، هدف اصلی اجرای طرح دلاوران را ارتقای شبکه حمل‌ونقل شهری و کاهش بار ترافیکی شرق تهران عنوان کرد و افزود: این پروژه سه‌فازی با تمرکز بر رفع معارضات و آزادسازی مسیر، از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری منطقه است.

وی توضیح داد: در فاز نخست، آزادسازی مسیر یکی از اقدامات کلیدی بوده و شامل خرید ۳ ملک خصوصی با کاربری تجاری به ارزش ۴۹۱ میلیارد ریال، با عرصه‌ای به مساحت ۱۴۹/۶ مترمربع و اعیانی ۲۱۶/۰۹ مترمربع، و همچنین تملک یک ملک حقوقی متعلق به بانک در شعبه میدان الغدیر به ارزش ۹۴۸ میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: در این راستا پس از جلب رضایت مالکان و انجام توافقات قانونی، تمامی این املاک تخریب و زمین‌ها تسطیح شده‌اند تا مسیر به‌طور کامل برای عملیات عمرانی آزاد شود.

در خصوص عملیات اجرایی، شهردار منطقه ۴ اعلام کرد که آسفالت‌ریزی بخش راستگرد شمیران نو به‌طور کامل پایان یافته و زیرسازی محل نصب برج‌های نوری در رفیوژ میانی پروژه و ورودی محور جدید، ۹۰ درصد پیشرفت داشته است. علاوه بر این، احداث حوضچه زباله‌گیر در این محدوده به پایان رسیده و اقدامات پایانی برای بهره‌برداری در جریان است.

موسوی افزود: در راستای استفاده بهینه از منابع، سوله اتوبوسرانی که در مسیر اجرای پروژه قرار داشت، با نظارت مستقیم تیم فنی و عمرانی منطقه جابه‌جا شده و قرار است شمیران نو بزودی میزبان اتوبوس‌های برقی و ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی جدید باشد. همچنین همکاری با مدیرعامل مترو برای توسعه ایستگاه این محله در دستور کار قرار دارد تا محور توسعه حمل‌ونقل عمومی در شمیران نو شکل گیرد.

وی به رفع موانع اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: ایستگاه آتش‌نشانی قدیمی تخریب و جایگزین جدید ساخته خواهد شد، جلسات متعدد با ارتش و بنیاد مستضعفان برای برداشتن دیوار معارضات برگزار شده و در فاز دوم، روند آزادسازی زمین با خرید، تهاتر یا هر راهکار ممکن ادامه خواهد یافت. موسوی تاکید کرد که مطالبه‌گری و همراهی مردم نقش کلیدی در سرعت‌بخشی به اجرای پروژه داشته است.

مدیریت شهری منطقه ۴ ادامه داد: در حوزه ارتقای فضای سبز شهری، شهرداری منطقه ۴ در رفیوژ تازه احداث‌شده محور، ۴۶ اصله درختچه یاس هلندی با فرم استوانه‌ای و قامت بلند کاشته که علاوه بر جلوه بصری ویژه، هماهنگ با طرح‌های توسعه فضای سبز منطقه است.

موسوی در پایان ضمن ابراز افتخار از پیشرفت پروژه گفت: با بهره‌برداری از فاز نخست، دلاوران نقطه‌عطفی در کاهش بار ترافیکی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن شمال شرق تهران خواهد بود.